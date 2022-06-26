لك سيدتي: أسهل وأسرع طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج واللحمة، تعتبر الملوخية من الطبخات الشعبية التي تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، كما انها من اكثر الاكلات المفضلة لدى الشعوب العربية، و من الأكلات الفلسطينية المميزة التي يحبها الكثير، فضلا عن كونها من الطبخات الأساسية في جدول كل اسبوع، لذلك وحرصاً من فريق العمل وتماشياً مع عمليات البحث عبر محرك قوقل " وضعنا لكم هذه المقالة في فريق" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن طرق عمل وطبخ الملوخية، بحسب بعض الدول، بالطريقة المصرية والطريقة الفلسطينية.

طريقة طبخ الملوخية الخضراء

كما تعتبر الملوخية من جنس من النباتات الزهرية تضم من 40 إلى 100 صنف، تتفاوت أطوال سيقانها وتزرع من أجل أوراقها التي تستخدم في عمل طبق الملوخية. لها أزهار صفراء صغيرة تنتج عددا من البذور.والملوخية من الأطباق التي تختص بها أكثر من بلد من بينها مصر والسودان وبلاد الشام وتونس والجزائر والمغرب، وتطبخ الملوخية على الدجاج واللحم وغيرها، وهنا طريقة عمل ملوخية بالدجاج بالطريقة المصرية



طريقة عمل طبيخ ملوخية بالدجاج بالطريقة المصرية

الملوخية بالدجاج من الطبخات المصرية المشهورة التي يحبها الكثير من الناس، فهي أكلة شعبية مميزة ولذيذة، فهي من الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفوائد، التي يسهل تحضيرها، ويرغب الكثير من السيدات في التعرف طريقة عمل طبيخ ملوخية ملوخية بالدجاج بالطريقة المصرية هي:

المقادير:

ملوخية خضراء طازجة.

ملعقة كزبرة مطحونة.

فصوص ثوم.

دجاجة.

ملح.

فلفل اسود.

قرن فلفل أخضر.

مستكة.

حب هيل.

طماطم.

طريقة التحضير:

وضع الماء والمستكة والهيل والملح والفلفل والبصل والطماطم على الغاز حتى يغلي.

وضع الدجاج في الماء بعد أن يغلي.

العمل على تلقيط أوراق الملوخية وغسلها وتجفيفها.

فرم الملوخية ناعماً جداً.

أخذ وعاء يوضع فيه الشوربة ثم وضع الملوخية فيه، ووضعها على النار تغلي 10 دقائق.

جلب مقلاة صغيرة على الغاز بها زبدة نباتية، ثم وضع الثوم المهروس والكزبرة والملح حتى يصبح لونها ذهبي.

تسقيط التقلية الثومة في وعاء الملوخية.

طريقة عمل الملوخية بالطريقة المصرية باللحم

وضمن مقالنا "لك سيدتي: أسهل وأسرع طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج واللحمة" يفضل بعض الناس في الدول العربية طبخ الملوخية على اللحم، وليس الدجاج، وذلك لما يعطي فوائد كثيرة لان اللحم يعطي نكهة ومذاق طيب، وهو يوجد فيه دسامة، ويريد الكثير من النساء معرفة طريقة عمل الملوخية بالطريق المصرية باللحم:

المكونات:

زيت زيتون.

الملوخية.

ثوم.

مل.

فلفل اسود.

لحمة ضاني او عجل.

شوربة.

سمن نباتي.

لمون.

طريقة التحضير:

سلق اللحم مع وضع الملح والهيل والكزبرة والفلفل الاسمر.

القيام خرط الملوخية ناعمة.

وضع الشوربة اللحم في وعاء، وإضافة الملوخية فيها.

الانتظار حتى تغلي الملوخية لمدة 10 دقائق.

إعداد تقلية الثوم حتى تصبح لونها ذهبي.

ثم وضع التقلية لاعطائها نكهة للملوخية.

طريقة عمل الملوخية المصرية المجمدة

في بعض الأحيان يعملون النساء المصريات على تجميد الملوخية وتخزينها حتى إذا كان في غير موسم يقومون بطبخها، فهي من الأكلات المميزة التي يرغبها الناس في موسمها وغير موسمها، وطريقة عمل الملوخية المصرية المجمدة:

علي الشوربة التي تكون مجهزة سواء كانت بالدجاج او اللحم.

وضع الملوخية في الشوربة حتى يتم الغليان.

تقديم الملوخية مع الارز.

طريقة عمل الملوخية السعودية

من الوصفات اللذيذة التي تختلف طريقة طبخها في خطوات بسيطة الملوخية، فهي من الوصفات الشعبية اللذيذة، وكما أن من الاكلات المشهورة في دول الخليج بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وطريقة عمل الملوخية السعودية تكون:

المقادير:

معلقة زبدة.

ملوخية.

مستكة مطحونة.

مرق الدجاج.

كزبرة مجففة.

ملح.

كمون.

ملح.

ماجي.

فلفل اخضر وأسكر.

ثوم.

ارز.

طريقة العمل:

تذويب الزبدة، ووضع المستكة وضع الماجي والملح والفلفل الاسمر في مرق الدجاج.

تضاف الملوخية على مرق الدجاج.

غلي الملوخية بالمرقة.

تسخين الزيت وقلي الثومة، وضعها في الملوخية.

يتم تقديم الملوخية مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل الملوخية بدون دجاج

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، سخّني الزيت ثمّ أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم وقلّبي لدقيقة. أضيفي الكزبرة الطازجة والكزبرة الجافة. أضيفي المرق، الملح وعصير الليمون. عندما يغلي المزيج، أضفيي الملوخية. أتركي القدر على نار متوسطة حتى يغلي المزيج ثمّ أطفئي النار. قدّمي الملوخية إلى جانب الأرز. ألف صحة!

طريقة طبخ الملوخية المفرزة

طريقة عمل الملوخية الفلسطينية

في البداية تغسل أوراق الملوخية وتترك حتى تجف تمامًا، ثم قومي بفرمها باستخدام المخرطة حتى تصبح ناعمةً تمامًا. في قدرٍ كبيرٍ اسلقي الدجاجة، عن طريق غمرها بالماء على درجة حرارة ٍمتوسطة، ثم أضيفي البصل والقرفة والملح والفلفل وورق الغار والهيل، واتركيها على النار حتى تستوي بعد نصف ساعة تقريبا، وللمزيد في مقطع الفيديو التالي :