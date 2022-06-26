طبيعة مرض الممثل بتركي قنطرجي Osman Wöber في مسلسل وادي الذئاب .. وفاة تركي قنطرجي

طبيعة مرض الممثل عثمان ووبر المعروف بتركي قنطرجي Osman Wöber في مسلسل وادي الذئاب ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم الاحد الموافق 26-6-2022 وجود عمليات بحث من مئات الالاف من الأشخاص في هذا التوقيت حول سبب وفاة الممثل التركي عثمان ووبر الذي لعب دورا مهما في الدراما التركية في العشر سنوات الأخيرة وجاء ذلك بعد انتشار خبر مفاده عن وفاة هذا الفنان التركي الشهير فيما بدأ متابعي المسلسل بالتفاعل معه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعن التفاصيل فهي في السطور التي تقع بين ايديكم .

وقد استطاع فريق الموقع بوضع سبب وفاة الممثل تركي قنطرجي في وادي الذئاب ويكيبيديا وحرصنا كل الحرص على وضع الإجابة الكافية في هذه السطور كما أن المواقع الالكترونية بدأت في تداول الخبر ، والان يترتب على الجميع المواصلة في البحث حتى النهاية وهو على النحو التالي:

طبيعة مرض الممثل عثمان ووبر المعروف تركي قنطرجي

وعن تفاصيل سبب وفاة الممثل تركي قنطرجي فقد جاء على النحو التالي: إذ أنه توفي عثمان ووبر المعروف باسم تركي قنطرجي في مسلسل وادي الذئاب جراء تعرضه لوعكة صحية ألمت به في وقت سابق إلا أن تدهورت حالته الصحية ما اضطر إلى الدخول في المستشفى في وقت لاحق وتوفي على ذلك عن عمر ناهز 60 عاما . فيما قالت بعض المواقع الإخبارية أنه توفي جراء تعرضه لازمة قلبية حادة .

وفاة الممثل التركي تركي قنطرجي





من هو تركي قنطرجي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الراحل التركي عثمان ووبر ، وهو نمساوي من جهة والده ، كما أنه درس في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول وقسم مسرح كونسرفتوار جامعة معمار سنان.

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول عثمان ووبر إذ شارك في العديد من المسارح منذ حياته الطلابية. كما أن الممثل التركي القدير قد بدأ التمثيل في المديرية العامة لمسرح الدولة.خلال حياته الطلابية ، لعب أدوارًا في مسرحيات مسرح سان ومسرح كينتر وممثلي يديتيب.

وفي نهاية المقالة المعلومات نشير إلى أنه عمل كمدير ومخرج فني في مسرح ولاية أضنة في منتصف 1988-1993 وفي مسرح ولاية اسطنبول في منتصف 1995-1998 وهو ما جعله من ضمن احد اشهر الممثلين الاتراك لا سيما بعد مشاركته في مسلسل وادي الذئاب .