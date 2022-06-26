سبب وفاة الممثل عثمان ووبر المعروف بتركي قنطرجي Osman Wöber في مسلسل وادي الذئاب ويكيبيديا ، وانتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد الموافق 26-6-2022 يفيد بوفاة الممثل تركي قنطرجي بعد تدهور حالته الصحية للخطر في حين يبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية والإسلامية عن طبيعة المرض الذي الم به ، وقام فريق فلسطين اليوم بوضع كامل التفاصيل في هذه المقالة مع تقديم معلومات عامة عن الراحل والذي اشتهر في تمثيله بهذا المسلسل التركي الجميل والرائع .

وقد استطاع فريق الموقع بوضع سبب وفاة الممثل عثمان ووبر المعروف بتركي قنطرجي Osman Wöber في مسلسل وادي الذئاب ويكيبيديا وحرصنا كل الحرص على وضع الإجابة الكافية في هذه السطور كما أن المواقع الالكترونية بدأت في تداول الخبر ، والان يترتب على الجميع المواصلة في البحث حتى النهاية وهو على النحو التالي:

سبب وفاة الممثل عثمان ووبر المعروف تركي قنطرجي

وعن تفاصيل سبب وفاة الممثل تركي قنطرجي فقد جاء على النحو التالي: إذ أنه توفي عثمان ووبر المعروف باسم تركي قنطرجي في مسلسل وادي الذئاب جراء تعرضه لوعكة صحية ألمت به في وقت سابق إلا أن تدهورت حالته الصحية ما اضطر إلى الدخول في المستشفى في وقت لاحق وتوفي على ذلك عن عمر ناهز 60 عاما . فيما قالت بعض المواقع الإخبارية أنه توفي جراء تعرضه لازمة قلبية حادة .

وفاة عثمان ووبر المعروف تركي قنطرجي

من هو عثمان ووبر لتركي قنطرجي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الراحل التركي عثمان ووبر ، وهو نمساوي من جهة والده ، كما أنه درس في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول وقسم مسرح كونسرفتوار جامعة معمار سنان.

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول عثمان ووبر إذ شارك في العديد من المسارح منذ حياته الطلابية. كما أن الممثل التركي القدير قد بدأ التمثيل في المديرية العامة لمسرح الدولة.خلال حياته الطلابية ، لعب أدوارًا في مسرحيات مسرح سان ومسرح كينتر وممثلي يديتيب.

وفي نهاية المقالة المعلومات نشير إلى أنه عمل كمدير ومخرج فني في مسرح ولاية أضنة في منتصف 1988-1993 وفي مسرح ولاية اسطنبول في منتصف 1995-1998 وهو ما جعله من ضمن احد اشهر الممثلين الاتراك لا سيما بعد مشاركته في مسلسل وادي الذئاب .