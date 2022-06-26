داخلية غزة تعلن عن كشف جديد للمسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وعن آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الإثنين الموافق 27 يونيو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/26) هنـــــــــا ، وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) هنـــــــــــــا .

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت داخلية غزة، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.