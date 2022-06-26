أحدث فيديو لـ" ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:48 م
26 يونيو 2022
أحدث فيديو لـ" ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022"
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أحدث فيديو لـ" ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022"، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بحثاً عن صور وفيديوهات ظاهرة اصطفاف الكواكب تلك الظاهرة النادرة التي لن نراها إلا بعد 20 عاماً، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى على محركات البحث قوقل والمحركات الأخرى ، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أحدث الفيديوهات والصور التي تظهر ظاهرة اصطفاف الكواكب.

ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

في ظاهرة نادرة، اصطف 5 كواكب على التوالي  وتم رؤيتهم بالعين المجردة فجر  الجمعة الماضية

وشاهد الراصدون في السعودية والوطن العربي اصطفاف عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بنفس الوقت مع وجود القمر.

وقت ظاهرة اصطفاف الكواكب

 

تفاصيل ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

يشار إلى أن هذه الظاهرة تحصل مرة كل 18 سنة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب كان على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

ظاهرة اصطفاف الكواكب تويتر

كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد تقريباً بنفس المنطقة من السماء.

تفاصيل ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022
 

ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022، حازت على إهتمام الكثيرين من المتابعين في الوطن العربي والعالم، لأنها ظاهرة نادرة جداً وكان من الممكن رصدها فجر الجمعة بوضوح.

ظاهرة اصطفاف الكواكب بث مباشر

ظاهرة اصطفاف الكواكب هي اصطفاف 5 كواكب على التوالي وهي "عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل" بنفس الوقت مع وجود القمر، وهذا حدث يتكرر مرة واحدة فقط كل 18 عاماً تقريباً.

فيديو جديد ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

وتمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

اصطفاف 5 كواكب نهاية الأسبوع

ظاهرة اصطفاف الكواكب مباشر

وبدأ هذا العرض”النادر المكون من خمسة كواكب في بداية شهر يونيو/ حزيران عندما ارتفع كوكب زحل يوم 14″، وفقًا لما أعلنته قبة أدلر السماوية بشيكاغو، في تصريحات صحفية.

وكانت قبة أدلر، قد أعلنت أن القمر سيتحرك بالقرب من كل كوكب في 22 يونيو/حزيران ليظهر الهلال متضائلًا على يمين المريخ.

توقيت ظاهرة اصطفاف الكواكب

وغرّدت الجمعية الفلكية بجدة على تويتر قائلة “يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة”.

وفيما يلي مقطع فيديو جديد لظاهرة اصطفاف الكواكب

ظاهرة اصطفاف الكواكب في السعودية

 

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