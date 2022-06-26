أحدث فيديو لـ" ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022"، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بحثاً عن صور وفيديوهات ظاهرة اصطفاف الكواكب تلك الظاهرة النادرة التي لن نراها إلا بعد 20 عاماً، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى على محركات البحث قوقل والمحركات الأخرى ، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أحدث الفيديوهات والصور التي تظهر ظاهرة اصطفاف الكواكب.

ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

في ظاهرة نادرة، اصطف 5 كواكب على التوالي وتم رؤيتهم بالعين المجردة فجر الجمعة الماضية

وشاهد الراصدون في السعودية والوطن العربي اصطفاف عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بنفس الوقت مع وجود القمر.

وقت ظاهرة اصطفاف الكواكب

تفاصيل ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

يشار إلى أن هذه الظاهرة تحصل مرة كل 18 سنة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب كان على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

ظاهرة اصطفاف الكواكب تويتر

كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد تقريباً بنفس المنطقة من السماء.





ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022، حازت على إهتمام الكثيرين من المتابعين في الوطن العربي والعالم، لأنها ظاهرة نادرة جداً وكان من الممكن رصدها فجر الجمعة بوضوح.

ظاهرة اصطفاف الكواكب بث مباشر

ظاهرة اصطفاف الكواكب هي اصطفاف 5 كواكب على التوالي وهي "عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل" بنفس الوقت مع وجود القمر، وهذا حدث يتكرر مرة واحدة فقط كل 18 عاماً تقريباً.

فيديو جديد ظاهرة اصطفاف الكواكب 2022

وتمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd.



Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU — NASA (@NASA) June 23, 2022

اصطفاف 5 كواكب نهاية الأسبوع

ظاهرة اصطفاف الكواكب مباشر

وبدأ هذا العرض”النادر المكون من خمسة كواكب في بداية شهر يونيو/ حزيران عندما ارتفع كوكب زحل يوم 14″، وفقًا لما أعلنته قبة أدلر السماوية بشيكاغو، في تصريحات صحفية.

وكانت قبة أدلر، قد أعلنت أن القمر سيتحرك بالقرب من كل كوكب في 22 يونيو/حزيران ليظهر الهلال متضائلًا على يمين المريخ.

يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية إجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة ، 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي - مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة. pic.twitter.com/WmvTxL3gzc — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 23, 2022

توقيت ظاهرة اصطفاف الكواكب

وغرّدت الجمعية الفلكية بجدة على تويتر قائلة “يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة”.

وفيما يلي مقطع فيديو جديد لظاهرة اصطفاف الكواكب