يوم عرفة 2022- هل يجوز صوم يوم عرفة 2022 قبل القضاء

يبحث المسلمون قبيل عيد الأضحى المبارك 2022، عن تفاصيل تتعلق بيوم عرفة 2022، فهل يجوز صوم عرفة 2022 قبل القضاء، وحكم صيام يوم عرفة للحاج، وكذلك فضل صيام يوم عرفة 2022، وهي من الأمور المستحبة التي يجب أن تشغل بال المسلمين، ويحرصون على السؤال عنها، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر مايتعلق بيوم عرفة 2022 وهل يجوز صوم يوم عرفة 2022 قبل القضاء.

هل يجوز صوم عرفة 2022 قبل القضاء؟

معلومٌ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حثَّ على صيامِ يومِ عرفة، لكن هل يجوزُ للمسلمِ صيامَه قبل الشروعِ بصيامِ قضاءِ شهرِ رمضانَ الفضيلِ؟ هذا ما سيجد القارئ الإجابة عليه في هذا المقال الذي يطرحه موقع محتويات، كما سيتمُّ بيانُ حكمِ صيامهِ للحاجِّ عند الأئمة الأربعة، بالإضافة إلى بيانِ فضلهِ.

هل يجوز صوم عرفة 2022 قبل القضاء

إنَّ قضاءَ شهرِ رمضانَ الفضيلِ لمن أفطرَ بعذرٍ كحيضٍ أو مرضٍ، يجبُ على التراخي لا على الفور عند الأئمة الأربعة، مستدلينَ بقولِ السيدة عائشة رضي الله عنها-: ” كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ؛ الشُّغْلُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ”، وبناءً على ذلك فإنَّه يجوزُ للمسلمِ صيامَ يومِ عرفةَ قبل البدئِ بصيامِ قضاءِ شهرِ رمضانِ الفضيلِ.

حكم صيام يوم عرفة 2022 للحاج

تباينت آراء أهل العلمِ في حكمِ صيامِ يومِ عرفةَ للحاجِّ، وفي هذه الفقرة من مقال هل يجوز صوم عرفة قبل القضاء، سيتمُّ بيانُ أقوالِ أهلِ العلمِ في ذلك، وفيما يأتي ذلك:

مذهب الحنفية: ذهب فقهاء الحنفيةِ إلى كراهةِ صيامِ عرفة للحاجِّ، إن كان صيامه يُضعفه.

مذهب المالكية: وافق فقهاء المالكيةِ فقهاءَ الحنفيةِ في حكمِ صيامِ عرفةَ للحاجِّ، حيث أنَّهم ذهبوا إلى كراهةِ صيامهِ للحاجِّ.

مذهب الشافعية: ذهب فقهاءُ الشافعيةِ إلى جوازِ صيامَ عرفةَ للحاجِّ المقيمِ في مكةَ، في حالِ ذهابه إلى عرفة ليلًا، أمَّا إن ذهب إلى عرفاتَ نهارًا فصيامُه خلاف الأولى.

مذهب الحنابلة: يختلفُ حكمُ صيامِ عرفة عند الحنابلةِ بحسبِ الوقت الذي ذهب فيهِ إلى عرفة، حيث يُندب صيامَه لمن ذهب ليلًا إلى عرفةَ، ويُكره إن ذهب إلى عرفةَ نهارًا.

فضل صيام يوم عرفة 2022

لقد رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصيامِ يومِ عرفةَ، وذلك من خلالِ بيانِ الفضلِ العظيمِ على صيامهِ، حيث بيَّن أنَّ صيامَه سببٌ في تكفيرِ ذنوبِ سنةٍ سابقةٍ وسنةٍ تاليةٍ، وقد جاء ذلك في الحديثِ الذي رواه أبو قتادة الحارث بن ربعي -رضي الله عنه-: ( وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَرَفَةَ، فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).