تفاصيل جديدة رسالة التهديد بالقتل التي وصلت لابنة الفنان الأردني شاكر جابر، يبدو أن بعض المجرمين استغلوا قضيتي قتل الطالبتين الجامعيتين في المنصورة في جمهورية مصر العربية، وفي الأردن على الترتيب، إذ أضحى عندهم التهديد بالقتل عادي جداً، لاسيما وأن هناك تطبيقات تسمح بإرسال رسائل للآخرين دون أن تعرف هوية الم سل، إذ تصل الرسالة من مجهول، لاسيما على تطبيق "الصراحة"، حتى لا يتم تتبع الشخص الذي يرسل هذه التهديدات للشخص المستهدف.

ابنة الفنان شاكر جابر يصلها تهديد بالقتلرسالة تهديد بالقتل لابنة فنان أردني..

كشف الفنان الأردني شاكر جابر ، عن رسالة تهديد بالقتل وصلت إلى ابنته من مجهول.

يأتي ذلك بعد يومين على وفاة الطالبة إيمان بإطلاق عيارات نارية في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان. pic.twitter.com/FkPJDBisln — سري للغايه (@RaNVBVVPdDblHMj) June 26, 2022

ما تفاصيل رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر؟

وبعد مقتل الفتيات في الأيام القليلة الماضية، وصلت رسالة تهديد بالقتل لابنة فنان أردني، فبات الجميع يبحث عن تفاصيل هذه الرسالة، ويبحثون عن، تفاصيل جديدة رسالة التهديد بالقتل التي وصلت لابنة الفنان الأردني شاكر جابر، لأن هذه القضية أصبحت تلفت أنظار الناس، بعدما تكررت من جهات عدة، لهذا يبحث الناس عن، ما تفاصيل رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر؟ وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل جديدة حول رسالة تهديد ابن الفنان الأردني شاكر جابر.

ابنة الفنان شاكر جابر تتلقى رسالة تهديد بالقتلhttps://t.co/BOQGpuad2l — صورة وخبر (@9orao5br) June 26, 2022

تفاصيل جديدة عن رسالة تهديد قتل ابنة شاكر جابر

هذا الملف بات اهتمام الكثرين، لاسيما وإنه تكرر كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعد حادثة طالبة المنصورة، الذي طعنها ونحرها زميلها أمام الناظرين في المنطقة، ووجب على الجهات المختصة متابعة هذه الرسائل التي تبعث القلق في نفوس الناس، لاسيما أجهزة الأمن، الذين باتوا قلقين من تكرار مثل هذه الحادثة، لهذا نرفق لكم، تفاصيل جديدة عن رسالة تهديد قتل ابنة شاكر جابر.





رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الاردني شاكر جابر تفاصيل جديدة

رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الاردني شاكر جابر تفاصيل جديدة، وكان الفنان الأردني شاكر جابر، قد كشف عن رسالة تهديد بالقتل وصلت إلى ابنته من مجهول، وقد أرفق الفنان الأردني، منشور له على حسابه في فيسبوك، رسالة التهديد التي وصلت إلى ابنته "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي"، قائلا: "هذا وصل لا بنتي أمس تهديد بقتل، ولم يتحدث الفنان الأردني عن تفاصيل الرسالة وكيف وصلت إلى ابنته، إلا أنه أخبر الجهات المختصة لتتابع الأمر، وتكشف عن المتهم بإرسال هذا التهديد.