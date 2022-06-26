من هي ابنة شقيق الملك السعودي التي وافتها المنية اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأميرة موضي بنت مساعد، ابنة شقيق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان صادر عنه الأحد، إنه سيصلى على الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.

يذكر أن الأمير مساعد بن عبدالرحمن (والد الأميرة موضي) هو أحد إخوة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وعُين أول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة عام 1957 بمرسوم ملكي.

وتقلد الأمير مساعد –كذلك- وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل، وهو حاصل على شهادة جامعية، وقد توفي عام 1987، عن عمر يناهز 70 عاما.