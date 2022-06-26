متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2022- متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة؟ أيام قليلة تفصلنا على حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي ينتظرها المسلمون في كل بقاع الأرض على أحر من الجمر، لأنهم يؤدون فيها العبادات بشكل مضاعف، ويكثفون الأدعية أملا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، ويحقق أمنياتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، كما إنهم يحرصون على صيام هذه الأيام التسعة، لنيل أجرها وثوابها العظيمين، لاسيما يوم وقفة عرفة، التي يهتم بصيام هذا اليوم بالذات الملايين من المسلمين في كل أماكن تواجدهم.

هي عشرة أيام ستمر عليك بلمح البصر

فلا تضيعها بغير طاعة الله سبحانه

فهذه عشر ذي الحجة فرصة قد لا تأتيك

مرة أخرى فأغتنمها .

اللهم بلغنا خير أيام العام عشر ذي الحجة

ونحن وكافة المسلمين في أطيب حااال

وهب لنا من لدنك عافية وعونا وتوفيقا لإغتنامها pic.twitter.com/E6njgE23ue — أبو ساري اللهاوي (@Saad_m_Alsolami) June 25, 2022

صيام أول أيام ذي الحجة 2022

ويبحث المسلمون في كل مكان عن، متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2022- متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة؟ لأنهم يهتمون بالاطلاع على، صيام أول أيام ذي الحجة 2022، لما فيها أجر وثواب، وبركة، فهي أيام عظيمة يسعى المسلم إلى استثمارها بكل ساعاتها ودقائقها والثواني التمر تمر بها، لأن إن ذهبت لا تعود أبدا، ونرفق لكم نحن في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن تساؤل، متى يبدأ صيام عشر من ذي الحجة 2022، لتعم الفائدة بين الجميع.

⭕️ فضل الاعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. pic.twitter.com/5YnCidZCYj — العكيدي Dr.Yass (@Alaqeede13K) June 26, 2022

متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

ويتساءل معظم المسلمون عن، متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة 2022، ونرفق لكم الإجابة خلال هذه المقالة، إذ إنها تبدأ وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معهد البحوث الفلكية، فإن يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذو الحجة وبذلك يبدأ الصيام من يوم 30 يونيو وحتى 8 يوليو 2022 والذي يعد فلكيًا موعد وقفة عرفات.

⭕️ فضل الاعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. pic.twitter.com/5YnCidZCYj — العكيدي Dr.Yass (@Alaqeede13K) June 26, 2022

تاريخ العشر الاوائل من ذي الحجة

تاريخ العشر الأوائل من ذي الحجة، يتصدر البحث عنه، مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث المختلفة، لهذا نسعى جاهدين إلى ارفاق لكم الإجابة عن هذه التساؤلات، لأن العشر الأوائل من ذي الحجة باتت على الأبواب، إذ من المقرر أن تستطلع الجهات المختصة هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء القادم 29 يونيو لعام 2022م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30 يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبناء عليه تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو يوم عشرة من ذي الحجة 2022 أي أول أيام عيد الأضحى 2022 م.

*الاكثار من النوافل واوجه الخير والاعمال الصالحه.

-وكذا النفل في العشر أفضل من النفل في غيرها-

ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل اعمال البر والمعروف واعمال التطوع من العبادات

من صلاة وصدقة وصيام وبالأخص(صيام يوم عرفة).#عشرة_ذي_الحجة pic.twitter.com/liSRQFY3Oe — ميم ’ صلوا على النبي ﷺ|دخول متقطع• (@Mmw_7) June 25, 2022

موعد عشرة ذي الحجة 2022

ويزيد الاهتمام بالبحث عن، موعد عشرة ذي الحجة 2022، وهو ما أجبنا عليه في هذه المقالة، لأنها مسألة تهم الملايين من الناس حول العالم، لاسيما المسلمين منهم، والذي يحرصون على صيام هذه الأيام المباركة، والعظيمة، لهذا نهتم بنشر وتوضيح، كل ما يهتم به الناس بما يخدمهم، ووفق سياستنا المحددة.

هاهِي عشر غيمات ماطِرة أقبلتْ

لـ تبلّل أسقام العام بأكمله.

فشدّوا وثاقها كي لا تفلتوا منها خائبين!

اللهم لا تجعلها تفارقنا ونحن فيها من الخاسرين،

اللهم أكتب لنارحمتها ومغفرتها وعتقها من النار#العشر_من_ذي_الحجة pic.twitter.com/65ZgHnw2VJ — ⁦🇵🇸⁩Hamada Saber ⁦🇵🇸⁩ (@aljana_lovers) June 25, 2022

متى تبدأ 10 ذي الحجة

متى تبدأ 10 ذي الحجة، من المقرر أن تستطلع الجهات المختصة هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء القادم 29 يونيو لعام 2022م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30 يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبناء عليه تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ يوم الجمعة (1 يوليو)، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو يوم عشرة من ذي الحجة 2022 أي أول أيام عيد الأضحى 2022 م.

جدول اعمال في العشر ذي الحجة ♥️🌿 pic.twitter.com/Uh67ePRO9g — المدربة :ديم السحاب ( عيشة الشقيقي ) (@deemalsahap) June 24, 2022

فضل صيام عشر ذي الحجة

فضل صيام عشر ذي الحجة، و، متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2022- متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة؟ يهتم المسلمون بالبحث والاطلاع ومعرفة، فضل صيام الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة، فقد قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ)، [٤] ويوم عرفة من أيّام الله العظيمة، وحَريّ بالمسلم أن يستغلّ فيه نَفَحات الرحمة، كما يُستحَبّ أن يصومه المسلم غير الحاجّ؛ ابتغاء تكفير ذنوبه.