رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر ، كشف الفنان الأردني شاكر جابر، عن رسالة تهديد بالقتل وصلت إلى ابنته من مجهول، وخاصة في ظل انتشار جرائم القتل بين النساء في كل من جمهورية مصر العربية هي نيرة أشرف ,الجريمة التي حدثت في الاردن وهي "ايمان رشيد" ، والمهندسة الفلسطينية في الأمارات ، لتتشابك أسباب الوفيات وهي ان التهديد بالقتل والجرائم من رجال لنساء من جنسيات مختلفة أثار حالة من الفوضى ، وسط خشية ان تكون الجريمة القادمة هي ما نشرها الفنان الأردني بشأن رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر .





رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر

الفنان الاردني شاكر جابر أرفق في منشور له على حسابه في فيسبوك، رسالة التهديد التي وصلت إلى ابنته "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي"، قائلا: "هذا وصل لا بنتي امس تهديد بقتل".

رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر

الفنان الأردني لم يتحدث عن تفاصيل الرسالة وكيف وصلت إلى ابنته، ولكنه نشر على صفحته فحوى رسالة التهديد .

يأتي ذلك بعد يومين على وفاة فتاة بإطلاق عيارات نارية في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان.





من هو الفنان شاكر جابر الذي تقلت ابنته التهديد

معلومات عن شاكر جابر

الاسم بالكامل: شاكر جابر

تاريخ الميلاد: الأول من يناير عام ١٩٥٨

البرج الفلكي: برج الجدي

العمر في سنة ٢٠٢٠: ٦٢ عام

محل الميلاد: عمان بالأردن

الجنسية: أردني

الديانة : مسلم

المهنة: ممثل

أهم المناصب التي شغلها: عضو نقابة الفنانين الأردنيين

أهم الأعمال المسرحية: مسرحية القهوجي، مسرحية هاي أمريكا، مسرحية مين فينا المجنون

أهم الأعمال الدرامية التليفزيونية: مسلسل أيام عصيبة، مسلسل الليل الطويل، مسلسل بقايا رماد