5 ملايين طالب وطالبة في السعودية يختبرون.. اليوم

تبدأ مدارس التعليم العام اليوم (الأحد) عقد الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً لجميع المراحل. ويؤدي نحو 5 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام اليوم (الأحد) اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق ١ /‏‏‏‏١٢ /‏‏‏‏١٤٤٣.

وكانت الاختبارات النهائية لجميع المراحل الحكومية والأهلية والعالمية للعام الدراسي 1443، قد انطلقت بالاختبارات الخاصة بالمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني الأحد الماضي الموافق 20 من ذي القعدة وكانت ضمن اليوم الدراسي.

فيما حدد انطلاق الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل التعليمية اليوم (الأحد) 27 من ذي القعدة 1443، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443.

وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية بالمناطق المختلفة استعداداتها للاختبارات، وحثت المدارس على متابعة جلسات الاختبارات، والعمل على استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي الحجة المقبل. يذكر أن الوزارة اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، ليجلس الطلاب والطالبات لأداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، على أن تكون الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها للاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثالث التي تنطلق اليوم (الأحد).

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«عكاظ»: «مؤشرات الاستعداد لنحو 2082 مدرسة حكومية وأهلية جاءت متوافقة تماماً مع خطط الاستعداد إدارياً وفنياً وزمنياً حيث جهزت وهيأت كافة المدارس مقار الاختبارات وغرف التحكم (الكنترول) وأعدت جداول الاختبارات وما يتصل بها لـ 500 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية».

وأضاف: إدارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد عقدت 4 برامج على مستوى المنطقة الشرقية، استهدفت بها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تتضمن قلق الاختبارات وكيفية التعامل معها، وطرق الاستذكار الجيد، وتفعيل الهاتف الإرشادي يومياً.

وأكد أن إدارة التعليم ستبدأ تنفيذ خطة عمل إشرافية بقيادة مدير التعليم وكافة المساعدين و18 مدير إدارة و14 مدير مكتب تعليم و12 رئيس قسم، إضافة إلى مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم لضمان متابعة سير الاختبارات في كل فترة حتى انتهاء الاختبارات الخميس القادم.

ودعا الباحص الطلاب والطالبات للاستعداد الجيد، والتركيز عند المراجعة واتباع النظام الصحي وتوزيع الجدول اليومي بطريقة مثالية والابتعاد عن المؤثرات السلبية والاهتمام بتوجيهات المدارس والعودة للمنزل فورا بعد انتهاء الاختبارات.

يؤدي نحو مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم (الأحد) اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي. وتستمر لمدة أسبوع على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس ١/‏‏‏‏١٢/‏‏‏‏١٤٤٣.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث لهذا العام ستبدأ عند الساعة 7 صباحا للمدارس النهارية، والساعة 4 عصراً للمدارس الليلية. وبين أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة، داعيًا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنفيذ أعمال الاختبارات.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام، أنه تم توجيه نحو 20 ألف مشرف ومشرفة بإدارة التعليم ومكاتبها للبنين والبنات بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.

وبينت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، أنه تم تخصيص خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية الخاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من يوم الإثنين إلى الأربعاء من ٢١ - ٢٩/‏‏‏‏ ١١/‏‏‏‏ ١٤٤٣ على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية.

من جهته، أفاد مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي بإنهاء إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.