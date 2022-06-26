سيتم بيع الأرقام المميزة.. تعرف على لوحات المركبات المنتهية التي سيتم سحبها

أفادت وزارة النقل والمواصلات بأنها ستبدأ مطلع الشهر المقبل بسحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم، تمهيدا لدخول نظام الأرقام المميزة حيز التنفيذ، بحسب خبراء.

ونقل موقع الاقتصادي عن الناطق باسم الوزارة موسى رحال، قوله، إن الإجراءات الجديدة تستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدء العمل به في 2018.

وبالنسبة للتكلفة المالية، يتوجب على كل صاحب مركبة يستهدفها القرار، استصدار لوحة جديدة بقيمة 82 شيكلا (70 شيكلا للدينمو، 10 شيكل لدائرة السير، 2 شيكل عمولة بنك).

وبلغ عدد المركبات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات حتى نهاية العام الجاري 303 آلاف مركبة. وبحسب تقديرات موقع الاقتصادي، فإن قرار تحويل اللوحات يستهدف قرابة 170 ألف مركبة تحمل لوحات تسجيل بالنظام القديم. ما يعني أن المواطنين سيدفعون قرابة 14 مليون شيكل، وفق التقديرات.

وأرجع مصدران، القرار إلى توجه الوزارة لسحب الأرقام المميزة على النظام القديم، ليصار إلى بيعها حسب النظام الجديد بالمزاد العلني.

وهذا يعني، أن كل مركبة لا تحمل حرفا حسب رمز المدينة، سيتم سحب لوحتها ومنحها رقما جديدا مع رمز المدينة. أما الأرقام المميزة فلن تعاد إلى أصحابها، ومن يرغب بالحصول على رقم مميز فسيخضع للنظام الجديد الذي صدر قرار بقانون بشأنه بداية العام الحالي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر في بداية العام الجاري، قرارا بقانون يحمل الرقم (4) لسنة 2022م، بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

وبحسب رحال، فإن القرار سيطبق على مدار عام، وليس دفعة واحدة، أي أن المركبة التي سينتهي ترخيصها ستمنح رقما بموجب نظام الأحرف. لكن بعض أصحاب مراكز الدينموميتر رجحوا أن يبدأ التطبيق الفعلي بداية شهر آب نظرا لوجود نقص في اللوحات المعدنية لدى بعض المراكز في الضفة.

ووفق موقع الاقتصادي، القرار يشمل لوحات المركبات المنتهية بالأرقام: 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 (لا يشمل الحكومية). ولا يشمل القرار المركبات المسجلة بنظام الأحرف الذي بدأ في 2018، وكان كالآتي: رام الله الحرف H، نابلس D، جنين A، طولكرم B، الخليل L، بيت لحم K، القدس J، أريحا G، دورا M، يطا N، طوباس C، قلقيلية E، سلفيت F.

وتستثني الإجراءات الجديدة المركبات التي تحمل الإعفاء الجمركي (31)، وسيارات التأجير (32)، والسيارات العمومية (30)، والحافلات (34).

وسيتم بيع بعض الفئات من الأرقام المميزة للسيارات بفلسطين، من خلال مزاد علني، ستقوم وزارة النقل والمواصلات بتنظيمه وفق القانون، أو من خلال القرعة في حال تعدد الراغبين بتملك الرقم.

وستقوم الوزارة بالنشر على موقعها الإلكتروني كافة الأرقام المميزة من فئاتها المختلفة المتاحة للتملك ويشطب منها ما تم إجراء تملكه وفقاً للقانون.