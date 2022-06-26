موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2022- مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر، من المقرر أن تنطلق الساعة الـ 9:30 دقيقة، من مساء اليوم الأحد 26 يونيو 2022، ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بإستاد القاهرة، وذلك دون حضور الجماهير المصري، ومحبو الفريقين، ويبحث محبو الفريقين عن موعد ورابط بث مباشر لمشاهدة هذه المباراة المهمة بين الفريقين في بطولة الكأس للموسم الجاري، فيما يحرص الفريقان على تقديم أفضل ما لديهما والفوز في المباراة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من البطولة المهمة في مصر.

📋| قائمة فريقنا لمواجهة بيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0ynjfjAZO6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 25, 2022

مباراة الأهلي في كأس مصر

ويبحث عشاق الفريقين في كل مكان على مستوى الوطن العربي عن، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2022- مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر، لأنها مباراة قوية، لاسيما بعد أن بات نادي بيراميدز ينافس الأندية الكبيرة منذ سنوات على احتلال صدارة البطولات، إذ قاموا مالكيه بتعزيز صفوفه من أفضل اللاعبين على كل المستويات، وفي هذه الساعات يبحث عشاق النادي الأهلي عن، مباراة الأهلي في كأس مصر، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي اليوم الآن، بجودة عالية ودون تقطيع.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز في بطولة الكأس 💪🏆#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ePS8itebL1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2022

بيراميدز والأهلي في الكأس

ويهتم عشاق كرة القدم العربية لاسيما في مصر في مشاهدة مباراة، بيراميدز والأهلي في الكأس، ولك ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، لهذا السبب نرفق لكم، رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز HD، فهي تعد من أهم مباريات الكأس على مستوى أندية مصر، لأنها تُعلب بين فريقين كبيرين ومرشحين للفوز في بطولة الكأس.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بث مباشر، ويحرص الفريقين على الفوز على بعضهما والتأهل للدور المقبل من البطولة، ويأمل الفريقين في حصد لقب كأس مصر لهذه النسخة الحالية، فيما يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة التي ستكون أشبه بملحمة كروية في هذه النسخة من البطولة الحالية.

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، و، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2022- مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر، وبينما يبث عشاق الفريقين عن رابط لمشاهدة المباراة، إلا إنهم يبحثون أيضا عن القنوات الناقلة لهذا المباراة المهمة، ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2022، الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد 26 يونيو 2022.