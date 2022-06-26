سبب وفاة العروس بوسي كامل أثناء عقد قرانها- وفاة عروس كفر الشيخ

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة العروس بوسي كامل أثناء عقد قرانها بكفر الشيخ بمحافظات مصر، والذي أحدث صدمة كبيرة، حيث كانت تعقد قرانها، عندما توفيت وفارقت الحياة، الأمر الذي تسبب بحزن بالغ، للكثير من متابعي السوشيال ميديا، ولمحافظة كفر الشيخ المصرية، التي اعتبرها الكثيرون أكثر واقعة مؤلمة حين توفيت الفتاة في أجمل أيام حياتها ولحظات سعادتها، فوفاة العروس بوسي كامل سببت حزناً وألماً كبيراً للناس، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تفاصيل وفاة العروس بوسي كامل أثناء عقد قرانها.

سبب وفاة العروس بوسي كامل خلال عقد قرانها

تقارير كثيرة أكدت أن الشابة بوسي كامل التي توفيت خلال عقد قرانها داخل منزل عائلتها في منطقة البياض التي تعد تابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ وكانت مرتدية فستان الفرح، ولم تكن مصابة بأي مرض من الأمراض.

وقال شقيق العروس محسن كامل أبو أحمد ”لقيت ربها أثناء عقد قرانها، وكانت ترتدي ثوب عقد القران وسط الفتيات والسيدات، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها ووجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة، ولم تظهر أي علامات مرضية عليها، لكنها رحلت فجأة بإرادة الله“.

كيف توفيت العروس بوسي كامل خلال عقد قرانها

توفيت الشابة بوسي كامل أثناء عقد قرانها داخل منزل عائلتها بقرية البياض التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وهي مرتدية فستان الفرح، دون أن تكون مصابة بأي أمراض.

وقال أحمد نويجي من قرية البياض، أثناء تواجد الأهل بمنزل العروس لعقد قرانها، لقيت مصرعها فجأة، مؤكداً أن الجميع في حالة ذهول من الموقف.

وأضاف محسن كامل أبو أحمد، شقيق العروس، أن شقيقته بوسي ”لقيت ربها أثناء عقد قرانها، وكانت ترتدي ثوب عقد القران وسط الفتيات والسيدات، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها ووجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة، ولم تظهر أي علامات مرضية عليها، لكنها رحلت فجأة بإرادة الله“.

وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية.

وأضاف شقيقها أنها قبل وفاتها بدقائق وعند وصول عريسها وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها الذي كانت تتعلق به، مؤكداً أن القرية كلها في حزن، وتم تشييع جثمانها، وسط ذهول من الحضور.