كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في أول امتحانات الثانوية العامة بمصر2022

كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في أول امتحانات الثانوية العامة بمصر 2022، تساؤل يطرحة العشرات من طلبة الثانوية العامة اليوم الأحد 26/6/2022 ، في اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة في مصر مبحث اللغة العربية ، حيث كيفة التعامل مع البرنامج كشف عنه وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور طارق شوقي ، حيث أوضح ان ان ملء خانات رقم الجلوس في البابل شيت أمر سهل ، حيث ان الجزء الأعلى من البابل شيت لا يتم التعامل معه عن طريق الماسح الضوئي على الإطلاق ، على أن يقوم المختصون بالمركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية توضح كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في أول امتحانات الثانوية العامة بمصر 2022.

كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في أول امتحانات الثانوية العامة بمصر

كتابة البابل شيت الجزء الاول لا يتم التعامل معه عن طريق الماسح الضوئي على الإطلاق ، على أن يقوم المختصون بالمركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته ، ويمكن للطالب إدخال رقم الجلوس بالأرقام وسواء كانت العربية ١، ٢، ٣، أو الأجنبية 1 2 3





كيفية كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في أول امتحانات الثانوية العامة بمصر

كتابة رقم الجلوس في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة تكون بدءا من جهة اليسار إلى اليمين، على أن يترك الطلاب المربع الأيمن خاليا، كما أن الطالب يتعين عليه كتابة الأرقام بشكل واضح للعين، مع عدم الخلط ما بين رقم 5 ورقم ، وسيتم مراجعة رقم الجلوس من قبل الخبراء بمراجعته بعين بشرية أولى وعين بشرية ثانية حتى يتأكدوا من صحته ثم يسجلوه في النظام الإلكتروني.

رقم الجلوس في البابل شيت

يؤدى طلاب الثانوية العامة بداية من اليوم الأحد، حيث يمتحن الطلاب فى اللغة العربية، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات فى كراسة البابل شيت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.