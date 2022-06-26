قرعة كأس مصر 2022.. غضب وجدل بسبب الأهلي والزمالك

قرعة كأس مصر 2022 لازالت تتصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنها عنها مؤخراً، حيث أنها جرت بنظام التصنيف والتي اعتبرها كثيرون موجهة لصالح لناد، مع التأكيد أن هذه القرعة معمول بها فى كل البطولات ودورى أبطال أفريقيا يعمل بهذا النظام، حيث جرى اعتماد قرعة وُصفت أنها "موجّهة" لضمان عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية، في حال تجاوزهما للأدوار الإقصائية، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية يوضح سبب الغضب من قرعة كأس مصر 2022.

تفاصيل قرعة كأس مصر 2022

وأسفرت قرعة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، السبت، عن طريق لنادي الأهلي وآخر للزمالك، وصولاً إلى المشهد الختامي من البطولة.

ستُلعب أربع مواجهات في طريق الأهلي: المارد الأحمر مع مصر للمقاصة، فيما سينتظر الفائز من لقاءات "المقاولون" والجونة، طلائع الجيش ومنتخب السويس، سموحة مع كفر الشيخ.

وستُلعب أربع مواجهات أخرى في طريق الزمالك: الفارس الأبيض مع الإسماعيلي، وينتظر من يفوز في مباريات المصري وإيسترن، إنبي والبنك الأهلي، بيراميدز مع سيراميكا.

تبريرات تفاصيل قرعة كأس مصر 2022

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قرعة كأس مصر بنظام التصنيف وليست موجهة لصالح أى ناد، وهذه القرعة معمول بها فى كل البطولات ودورى أبطال أفريقيا يعمل بهذا النظام.

وقال عامر حسين، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "تم عمل تصنيف للقرعة بوضع أول 4 أندية فى بطولة الدورى الموسم الماضى، وهم الزمالك والأهلى وبيراميدز وسموحة، وتم وضع الزمالك فى طريق والأهلى فى الطريق الثانى، وتم عمل قرعة بين سموحة وبيراميدز لاختيار أحدهما للزمالك والآخر فى طريق الأهلى، ومندوبى الزمالك هم من سحبوا بيراميدز فى طريق الزمالك بالقرعة، فبالتالى سموحة مع الأهلى".

وأضاف عامر حسين: "موضوع التصنيف معمول به منذ 2010 ومش عارف إيه اللى حصل جديد يخلى الناس تعمل كل الكلام ده وتهاجم الاتحاد، والقرعة تم عملها على الهواء ومندوب الأندية هى من تسحب القرعة ولا دخل لنا بأى مواجهة، ولا نتدخل فى طريق الأهلى ولا الزمالك، ومندوب القطبين شاركوا فى سحب القرعة".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "لو فاركو وفيوتشر وصلا بدلا من كفر الشيخ ومنتخب السويس مكنش حد علق على طريق الأهلى بأنه سهل، وهنحط كفر الشيخ ومنتخب السويس فين مش عارف".

وأضاف: "بتروجت سيواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز، ونهائى كأس مصر للموسم الماضى سيقام يوم 21 يوليو المقبل، وعودته ليس لخدمة مصالح نادى بعينه ولكن هناك شركة راعية ولها حقوق".

وعن انسحاب الإسماعيلى قال: "مستحيل أصدق أن الإسماعيلى ينسحب من كأس مصر، ومندوب الإسماعيلى لم يُفهِّم مسئولي النادي تفاصيل قرعة كأس مصر بشكل صحيح، لذلك حصل لديهم لبس فى موضوع القرعة".

تعليقات على قرعة كأس مصر 2022

وكتب أحد المُغردين في تويتر: "قرعة كأس مصر فاشلة وموجهة مبقاش في حد بيعمل كده". وقال آخر: "‏طول لما دي العقلية مفيش أمل قرعة كأس مصر موجهة لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا في النهائي احنا في 2022".

يشار إلى أن إدارة المسابقات حدّدت الفترة من 3 إلى 8 يوليو/ تمّوز المقبل، موعدًا لإقامة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

واعتبر طيف من مشجعي كرة القدم أن قرعة كأس مصر "غير عادلة"، إذ يعتقدون أن طريق الأهلي سهلاً نحو النهائي، على نحو مغاير لطريق الزمالك الّذي سيواجه فرقًا أقوى في الأدوار الإقصائية.

وقالت الصحفية سارة عبد الباقي عبر حسابها في تويتر: "‏قرعة كأس مصر كان فاضل يتحط ليفربول في طريق الزمالك".