صور.. تفاصيل سبب مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور في الامارات من زوجها بطعنات بالسكين

تفاصيل سبب مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور في الامارات من زوجها ، وفي الساعات الأخيرة شهدت ثالث جريمة مدوية بعد جريمة مصر والأردن قبل أيام حيث انتشر خبر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد الموافق 26-6-2022 يفيد بمقتل فتاة تدعى لبنى منصور الذي يعود أصل المهندسة الفلسطينية إلى بلدة جوريش بقضاء نابلس بالضفة الغربية بفلسطين إثر قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في حين قام فريق فلسطين اليوم وبوضع التفاصيل كاملة في هذه المقالة مع نقل ابرز ردود أفعال الجمهور في تعليقهم على الجريمة التي باتت رأي عام عربي .

هذه الحادثة دفعتنا للإجابة على تساؤل تفاصيل سبب مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور في الامارات من زوجها في هذه السطور كون انها اخذت صدى واسع كبير دفعت وسائل الاعلام العربية في نقل تفاصيلها لا سيما أنها جاءت بعد حادثين مدويتين بشعتين ، ولمعرفة الإجابة يترتب على الجميع من الآن في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية .

تفاصيل مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور في الامارات

وتعود تفاصيل مقتل المهندسة الاردنية لبنى وليد منصور وهي خريجة من الجامعة سنة ٢٠١٨ وتبلغ من العمر 24 عاما إثر قيام زوجها طعنها ١٥ طعنة توفت على اثرهم ، بعد ان رفعت عليه قضية طلاق .

سبب مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور في الامارات

مقتل لبنى منصور على يد زوجها

روان بن الحسين علقت :التبريرات تثير الاشمئزاز! في كل قضيه تُقتل فيها امرأة لازم نلاقي فئه من المتخلفين تلوم الضحية، لبسها، تصرّفاتها ربّوا عيالكم! واذا مو قادرين تربّون لا تخلفون من الأساس! واذا عيالكم مو قادرين يسيطرون على غريزتهم الجنسية قعدوهم في البيت لان بنات الناس ارواحهم مش رخيصة.

حساب آية علق : "لبنى منصور 24 سنة ضحية اليوم ، لبنى من قرية جوريش جنوب نابلس عايشة واتجوزت بالامارات وبس قررت تطلق كان بينها وبين طليقها محاكم كمان يومين القضية لصالحها ، الاشي الي ما اتحمله طليقها وقرر يستناها تحت درج بيتها وبس طلعت طعنها 15طعنة وقتلها بدم بارد، الله يرحمك يا لبنى".

مؤمن رباح علق : شو في شو قاعد يصير بالدنيا حدا يفهمني !!!!! زميلة الدراسة خريجة قسم الهندسة الصناعية 2018 في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المهندسة لبنى منصور في ذمة الله بعد قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسبي الله و نعم الوكيل بكل فاجر.

من هي لبنى منصور



أبو محمود علق : خبر #لبنى_منصور انها تزوجت قبل سنه وكانت تتعرض للعنف وطلبت الطلاق .. يا جماعه اللي عنده بنت وتطلب الطلاق فكونا من قصة الوحده مالها الا بيت زوجها .. لا تتركوا بناتكم بأيدي وحوش بشريه ما تخاف الله "

هل يقتل الإنسان من يحبه؟

الجميع يقتلون احبائهم!.

ماذا يحدث في العالم

الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه 🥺💔#لبنى_منصور pic.twitter.com/EwgOjV6TGs — مات كل ما يسعدني🇵🇸🇩🇪 (@pmkns647GKi8JyL) June 25, 2022

حمدة علقت : كلنا على يقين و ثقة دام الجريمة في الامارات القانون بياخذ حقها و متأكدين ان شاء الله نسمع حكم الاعدام بأسرع وقت ، عسى ربي يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته.