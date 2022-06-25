أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاحد 26 يونيو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات الأحد 26 يونيو/حزيران 2022، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم إلى 8.567 ألف دينار (58.76 دولار)، مقابل 8.583 ألف دينار في إغلاق أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى مستوى 6.425 ألف دينار (44.07 دولار)، مقابل 6.438 ألف ريال بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.997 ألف دينار (34.28 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4.283 ألف دينار (29.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 7.456 ألف دينار (51.42 دولار)، مقابل 7.511 ألف دينار بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 266.430 ألف دينار (1827 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 59.970 ألف دينار (411.32 دولار).

عالميا زادت أسعار الذهب (ختام تعاملات الأسبوع) مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.