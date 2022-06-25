سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 26-6-2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من المقالات المتعلقة بأسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عن الموضوع شريحة واسعة من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية مثل محرك جوجل الشهير، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 26-6-2022

أسعار الذهب في سوريا

ارتفع متوسط أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأحد 26-6-2022، رغم تسجيل "النفيس" خسائر أسبوعية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 147.633 ألف ليرة (58.76 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 26-6-2022

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 129.182 ألف ليرة (51.42 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا اليوم، إلى نحو 110.727 ألف ليرة (44.07 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.120 ألف ليرة (34.28 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 26-6-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعًا إلى نحو 4.591 مليون ليرة (1827 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.033 مليون ليرة (411.32 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 26-6-2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة (ختام الأسبوع)، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد آفاق السياسة النقدية ومخاطر التضخم.