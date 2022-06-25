من هي المهندسة لبنى منصور التي قتلها زوجها في الإمارات؟ معلومات عن الضحية لبنى منصور

من هي لبنى منصور التي قتلها زوجها في الإمارات؟، على مر الأيام الأخيرة توالت جرائم القتل البشعة، التي كانت الضحايا لها هي نساء لا تزال في العقد الثاني من العمر، حيث أن أول الضحايا كانت هي نيرة المصرية، ومن بعدها إيمان ارشيد، وجاء بعدها خبر مقتل الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس، وفي هذا اليوم كانت الفاجعة بانتشار خبر وفاة لبنى منصور في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويذكر أنه تم قتلها على يد زوجها، الذي قام بطعنها بأكثر من طعنة، و يبحث الكثير من المتابعين عبر محركات بحث جوجل عن سبب وفاة لبنى منصور، لذلك فإن "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" بتوضيح كافة التفاصيل في حادثة مقتل لبنى منصور في الامارات.

من هي لبنى منصور التي قتلها زوجها في الإمارات

و شهدت دولة الامارات اليوم السبت الموافق الخامس والعشرون من شهر يونيو من العام 2022 أحد الجرائم البشعة، إلا وهي جريمة مقتل لبنى منصور، والتي تعرضت للقتل على يد زوجها، وهنا نضع لكم المعلومات حول من هي لبنى منصور التي قتلها زوجها في الإمارات، وهي:

هي المهندسة التي تحمل الجنسية الأردنية .

كذلك، فهي خريجة من قسم الهندسة الصناعية، وكان ذلك في العام 2018 من جامعة العلوم والتكنولوجيا .

وحسب ما تم التصريح أنها تنحدر من بلدة جوريش بقضاء نابلس .

فهي الضحية الأردنية الخامسة خلال أسبوع واحد .

هي لا تزال في العقد الثاني من العمر، والتي تبلغ من العمر ثمانية وعشرون عاماً.

تفاصيل مقتل لبنّى منصور على يد زوجها في الامارات

حيث أنه توالت تلك الأخبار التي تفيد وقوع العديد من جرائم القتل في كافة أنحاء دول العالم العربي، وللمرة الخامسة على التوالي خلال أسبوع واحد يأتي خبر مقتل هذه المهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحدث خبر مقتلها صدمة كبيرة للكثيرين، والذين يبين مدى الانعدام للأمن في البلاد العربية، وفي هذا السياق سوف نتعرف أكثر حول تفاصيل مقتل لبنى منصور على يد زوجها في الامارات، وهي:

يذكر أن هذه الضحية التي تحمل الجنسية الأردنية قد تعرضت للقتل من قبل زوجها.

حيث أن المصادر تقول أنها تعرضت للطعن ست عشر طعنة، والتي على إثرها توفت.

كذلك، فإن هذا الزوج قام بقتلها بدم بارد دون رحمة أو شفقة.

وحسب ما تبين أنه باشر بالقيام بذلك عقب أن قامت برفع قضية طلاق عليه.

وما كان عليه ألا أن يقوم بقتل هذه المرأة دون أن يتردد لأي لحظة.

وما أن جاء هذا الخبر فقد ضجت كافة منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عنه، وانهالت التعليقات عليه، ومن ضمنها:

قال أحد المغردين:

(خبر قتل #نيرة طعنا حتى الموت (رحمها الله) خبر قتل #ايمان_ارشيد ب ٥ طلقات (رحمها الله) … و اليوم خبر قتل #لبنى_منصور ب ١٦ طعنة (رحمها الله) … غاب القصاص ف هانت الأرواح … حسبنا الله ونعم الوكيل).

(شو في شو قاعد يصير بالدنيا حدا يفهمني !!!!! زميلة الدراسة خريجة قسم الهندسة الصناعية 2018 في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المهندسة لبنى منصور في ذمة الله بعد قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حسبي الله و نعم الوكيل بكل فاجر).

(الخميس كان خبر قتل #ايمان_ارشيد ب ٥ طلقات (رحمها الله) … و اليوم خبر قتل #لبنى_منصور ب ١٦ طعنة (رحمها الله) … نحن نتحدث عن وحوش بشرية … #القاتل_يُقتل).

من هو قاتل لبنّى منّصور وما هي جنسيته

وأصبحت جرائم القتل في البلاد العربية منتشرة بشكل كبير جداً، ففي أسبوع واحد تعرضت أكثر من ثلاثة نساء للقتل على يد أشخاص لا يمتلكون الرحمة في قلبهم، واليوم خبر مقتل هذه المهندسة على يد زوجها كان صادماً للكثيرين، والذين اهتموا بالتعرف من هو قاتل لبنى منصور وما هي جنسيته، وهنا نتعرف على هذه الشخصية:

لم يتم الكشف بشكل رسمي عن اسم زوجها.

وإنما يقال أنه هو رجل يحمل الجنسية الأردنية.

كذلك، يبدو أنه في العقد الثالث من العمر.

قام بقتل الزوجة بعد أن رفعت عليه قضية الطلاق وهذا ما تم التصريح به من قبل المصادر.

وتعرفنا في المقال من هي لبنى منصور التي قتلها زوجها في الإمارات، والتي تعرضت للقتل اليوم في البلاد الإماراتية، وتعرفنا أيضا على كافة التفاصيل حول جريمة قتلها.