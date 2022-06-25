سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 26-6- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من التجار والمستثمرين، ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية ولاسيما محرك البحث جوجل، لذلك قررنا كتابة هذا المقال، آملين أن ينال على إعجابكم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 26-6- 2022

الدولار الأمريكي في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الأحد 26-6-2022، بالسوق الموازية غير الرسمية، ولدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرة للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 26-6- 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4867 ليرة للشراء، و4920 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 26-6- 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، نحو 12961 ليرة للشراء و13100 ليرة للبيع.