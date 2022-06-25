كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان في تعاملات اليوم الاحد 26 يونيو 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب عبر محركات بحث جوجل، لذلك يسعى "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان مجددا، خلال تعاملات اليوم مع بدء العطلة الأسبوعية عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان اليوم الأحد إلى 26.882 ألف جنيه (58.76 دولار)، مقابل 26.902 ألف جنيه في إغلاق أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 23.523 ألف جنيه (51.42 دولار)، مقابل 23.539 ألف جنيه في إغلاق أمس، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان اليوم، إلى نحو 20.162 ألف جنيه (44.07 دولار)، مقابل 20.176 ألف جنيه في إغلاق أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.681 ألف جنيه (34.28 دولار)، مقابل 15.681 ألف جنيه في إغلاق الجمعة.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان خلال التعاملات المسائية، هبوطا إلى نحو 836.042 ألف جنيه (1827 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 188.181 ألف جنيه (411.32 دولار).

عالمياً، زادت أسعار الذهب اليوم (ختام تعاملات الأسبوع) مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.