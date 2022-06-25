رئيس الوزراء العراقي يصل إلى السعودية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية :"زيارة الكاظمي للسعودية تستبق زيارة مماثلة إلى إيران، ويأتي ضمن أعمالها محاولة تقريب وجهات النظر بين البلدين".

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة قولها :"إن الكاظمي سيزور إيران والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة".

وأوضحت المصادر، أن الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وايران في بغداد مؤخراً".

ولفتت إلى أن الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية.