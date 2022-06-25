وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

نظم ذوو الأسرى المحتجزة جثامينهم وأسرى محررون، اليوم السبت، وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين أبناءهم الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

جاء ذلك خلال الاعتصام داخل خيمة الإسناد والتضامن مع الأسرى بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين، بمشاركة فعاليات من المدينة ومخيمها.

وطالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين أبنائهم المحتجزة.

ودعا المشاركون كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته وما يسمى "مقابر الأرقام".

وأكد المشاركون على استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.