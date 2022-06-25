طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

توقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً الأحد، لتصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الاثنين القادم، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو صار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جداتً في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

و يكون الجو حاراً يوم الثلاثاء، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يبقى الجو صافياً، يوم الأربعاء المقبل، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار نسبي الى حار في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية. في حيت سيسود جو حار جداً في الأغوار والبحر الميت. ليلاً يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد مدى. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.