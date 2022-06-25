5 إصابات إحداها خطيرة في شجار بحي الطور بالقدس

أصيب 5 مواطنين، مساء اليوم السبت، بجروح في شجار نشب بحي الطور في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنه أصيب 5 مواطنين أحدهما بجراح خطيرة خلال الشجار الذي وقع في حي الطور بالقدس.

وأشارت المصادر، إلى أن الشجار تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة واشتباك بالعصي.

وأفادت مصادر طبية، بأنه قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة والخطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما عانى المصابين الآخرين جروحا في القسم السفلي من جسديهما.

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.