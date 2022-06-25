شقيقة الأسير الجريح محمود الدبعي: شقيقي محمود مضرب عن الطعام لليوم الـ7

أكدت شقيقة الأسير الجريح محمود الدبعي، مساء اليوم السبت، بأن شقيقها محمود مضرب عن الطعام لليوم الـ7، وهو في التحقيق منذ 44 يومًا.

وأوضحت شقيقته، أنه مصاب بـ3 رصاصات في جسده وبحاجة للعلاج، لكن الاحتلال يرفض علاجه، إضافة إلى أنه يعاني من ظروف اعتقالية صعبة جدًا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين في الـ13 من مايو الماضي وقامت بمحاصرة منزل المقاوم محمود الدبعي في حي الهدف بجنين حيث سمعت انفجارات وإطلاق نار في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال المقاوم البطل محمود الدبعي بعد نفاذ ذخيرته واشتباكه مع قوات الاحتلال لمدة 5 ساعات متواصلة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكانت كتيبة جنين أعلنت أنها خاضت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين اثناء محاصرة منزل المقاوم محمود الدبعي واوقعت إصابات مؤكدة في بين جنود الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، في حينها، عن إصابة ضابط صهيوني في الإشتباكات التي جرت في مخيم جنين.

وقالت القناة 13 العبرية:" إنه تم إصابة ضابط "إسرائيلي" في وحدة "اليمام" الخاصة في الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين".

وقال شهود عيان أن طائرة هليوكبتر هبطت عند حدود مدينة جنين لنقل الضابط المصاب ووصفت جراحه بانها خطيرة.





