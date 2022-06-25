الفصال الفلسطينية: استمرار السلطة في نهج الاعتقالات السياسية يخدم الاحتلال ومصالحه

أكد فصائل المقاومة الفلسطينية استمرار السلطة في نهج الاعتقالات السياسية واقتحام البيوت واهانة أهلها من أحرار الشعب الفلسطيني هي أفعال غير وطنية تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة.

و أدانت الفصائل في بيان لها اليوم السبت قيام السلطة نيابة عن الاحتلال باعتقال الأسرى المحررين وكوادر الفصائل الفلسطينية والطلاب والنقابيين، واستدعاء النساء واخافة الآمنين والعبث بأمنهم واهانتهم.

و أكدت الفصائل في بيانها أن استخدام السلطة وأجهزتها الأمنية سياسة التشويه ضد الشيخ عكرمة صبري لانتقاده الاعتقال السياسي محاولة بائسة لإسكات صوت الحق ولإخفاء الحقيقة المؤلمة لما يحدث في سجن أريحا.

كما أدانت الفصائل ما يتعرض له الاسير المحرر الشيخ خضر عدنان من تهديدات من قبل جهات مشبوهة تحاول كسر همة الشيخ الصنديد الذى خاض اول معركة اضراب عن الطعام في السجون الصهيونية واول المنتصرين فيها وهو الذى يعتبره ابناء شعبنا ايقونة المقاومة الفلسطينية في الضفة ونحذر من المساس بحياته.

و طالب بيان الفصائل السلطة وأجهزتها الأمنية أن توقف سياساتها التي تهدف لإشغال شعبنا ووأد انتفاضته ضد سياسات الاحتلال خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ قضيتنا.

كما طالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والكف عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحق الكوادر و المحررين في الضفة.

و في ختام بيانها، دعت الفصائل أبناء شعبنا في الضفة للثورة على هذه السياسة والتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة، والتأكيد على أن المقاومة ستبقى نهج متجذر في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي أقوى من كل تلك المحاولات الخبيثة والآثمة

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