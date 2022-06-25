تعرف على فوائد عدد من الزيوت للشعر والبشرة!!

ذكرت مواقع تهتم بالصحة، بأن هناك العديد من الفوائد للعديد من الزيوت الطبيعية سواء للبشرة أو الشعر.

وأوضحت المواقع، إن زيت اللحية لا يعتني باللحية فحسب، بل يعتني أيضا بالبشرة تحتها.

فوائد زيت اللوز

وبينت أن زيت اللوز، يمتاز بتأثير مضاد للالتهاب والتهيّج والحكة، كما أنه غني بالفيتامينات A و B و E.

فوائد زيت الأرجان

ويمتاز زيت الأرجان بتأثير مرطب بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية وفيتامين E، كما أنه يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات ويعمل على تخفيف التهيّج، فضلا عن أنه يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية بفضل تأثيره المضاد للأكسدة.

فوائد زيت نواة المشمش

ويمتاز زيت نواة المشمش بتأثير مرطب ومهديء، كما يتمتع زيت بذور القنب بتأثير مرطب ويعمل على التخفيف من التهيج.

فوائد زيت الجوجوبا

وينظم زيت الجوجوبا إنتاج الدهون الطبيعية في البشرة، بينما يعد زيت بذور العنب المكون المثالي لزيت اللحية في حالة المعاناة من الحساسية؛ نظرا لأنه لا يحتوي على أي مواد يمكن أن تهيج البشرة.