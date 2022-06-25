رابط مباشر نتائج الثانوية العامة moe kuwait للعام 2022- فحص نتائج الثانوية في الكويت

رابط مباشر نتائج الثانوية العامة moe kuwait للعام 2022 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن نتائج الثانوية العامة في الكويت، كما يعد رابط نتائج الثانوية العامة أحد الروابط الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، ويمكن من خلال هذا الرابط التعرف على نتيجة الثانوية العامة للطلاب في الكويت فور صدورها، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم رابط مباشر نتائج الثانوية العامة moe kuwait للعام 2022 .





رابط مباشر نتائج الثانوية العامة moe kuwait للعام 2022

أكدت وزارة التربية في دولة الكويت حرصها الدائم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المتعلمين في مختلف المراحل، وخاصةً مرحلة الثانوية العامة، كما نوهت الوزارة إلى اتباعها لأقصى درجات الدقة في تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ومراجعتها، وأن نتائج الصف الثاني عشر الثانوي سيعلن عنها رسميًا مساء يوم الأحد 26 يونيو من العام الحالي 2022 ميلادي.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية في الكويت 2022

تقدم وزارة التربية في دولة الكويت مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث تشمل هذه الخدمات الطلاب والإداريين على حد سواء، وأبرز هذه الخدمات

خدمة شهادات نهاية الفترة.

خدمة إخطار بأعمال الطالب.

خدمة شهادات اختبار قدرات IGCSE .

IGCSE خدمة أرقام الجلوس.

خدمة تسجيل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

ويمكنك عزيزي الطالب التعرف على نتيجتك في الثانوية العامة في دولة الكويت فور صدورها عن طريق الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية للطلاب، ويمكن الوصول إلى صفحة نتائج الطلبة في موقع وزارة التربية الكويتية، ثم يتم إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة "بحث" للتعرف على نتيجة الطالب.

موقع وزارة التربية الكويتية

رابط مباشر نتائج الثانوية العامة moe kuwait للعام 2022

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