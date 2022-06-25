رابط منصة مكاني لحجز تذاكر الهلال السعودي والفيصلي makani.com.sa بالدوري السعودي

رابط منصة مكاني لحجز تذاكر الهلال السعودي والفيصلي، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الهلال السعودي علي الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر مباراة الهلال السعودي ضد الفيصلي يوم الاثنين القادم الموافق 27 من شهر يونيو لعام 2022 وذلك في اطار الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز ، اللقاء الذي يرغب فيه الازرق السماوي في تحقيق البطولة للمرة الثالثة علي التوالي ، والعمل علي اسعاد الجماهير التي ذهبت الي ارضية ملعب اللقاء لمشاهدة الفريقين.

تذاكر الهلال السعودي والفيصلي منصة مكاني

يشارك الهلال السعودي في هذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي جدا وهو يرغب في الفوز والعمل على اسعاد الجماهير العاشقة ، حيث يتواجد الفريق في صدارة جدول الترتيب بعد ان تمكن في الحصول على 64 نقطة يأتي ذلك بعد ان لعب 29 مباراة تمكن في تحقيق الفوز في 19 وتعادل في 7 وخسر ثلاث مباريات ويرغب في تصدي هجمات الخصم المنافس والعمل علي الخروج بالفوز بأي طريقة ممكنة ، وبناء على نتيجة مباراة اليوم فاذا تمكن الازرق السماوي في تحقيق الفوز سيتوج ببطولة الدوري دون الحاجة للنظر في مباراة الاتحاد ضد الباطن التي تقام في نفس التوقيت تقريبا.

رابط حجز تذاكر الهلال السعودي والفيصلي منصة مكاني

الدخول على منصة مكاني لحجز التذاكر makani.com.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول المنصة.

تحديد مباراة الهلال ضد الفيصلي.

تحديد قيمة التذكرة التي يرغب في شرائها ثم رقم المقعد.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

أخيراً دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

طبع التذكرة وتحميلها على تطبيق توكلنا وإبرازها عند الدخول للملعب.