الجيش الروسي يسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

سيطر الجيش الروسي، مساء اليوم السبت، على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا والتي شهدت معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة .

وقال رئيس بلدية سيفرو دونتسيك أولكسندر ستريوك للتلفزيون الأوكراني :"إن الروس احتلوا كامل المدينة".

ويُشار إلى أنه كان الجيش الأوكراني أعلن، الخميس، انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.

وكانت دخلت القوات الروسية، السبت، ليسيتشانسك وتدور "معارك شوارع" في هذه المدينة المجاورة لسيفيرودونيتسك الإستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال ممثل القوات الموالية لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر "تيليغرام" :"إن القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك، وتدور معارك شوارع فيها حاليًا".