الشيخ خضر عدنان يتهم السلطة و الاحتلال بالتحريض على قتله

اتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بـ"الوقوف خلف حملة التحريض التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

و نقلت "قدس برس" عن عدنان قوله: "يبدو أن السلطة والاحتلال يريدان قتلي في خلاف فلسطيني - فلسطيني، أو خلاف مالي أو اجتماعي، وليس بشكل مباشر".

وانتقد عدنان "ما يتعرض له من شتم وتحريض بالاعتداء البدني عليه"، محمّلًا الاحتلال "مسؤولية تعرضه للأذى أو القتل".

و كانت حركة الجهاد الإسلامي قد حذرت في بيان اليوم، من "المساس بعدنان جراء حملة التحريض والتخوين التي يتعرض لها".

وأدانت "حملة الإساءة والتهديدات التي يتعرض لها عدنان، من قبل جهات مشبوهة خارجة عن الصف الوطني".

وأكدت الحركة أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الشيخ خضر عدنان، أو غيره من قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية".