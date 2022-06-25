أهالي المعتقلين السياسيين ينظمون وقفة وسط رام الله

نظم أهالي المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع أبنائهم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وقال أهالي المعتقلين السياسيين، إن الوقفة جاءت للتضامن مع المعتقلين الذين يتعرضون إلى التعذيب الشديد والإخفاء القسري دون توجيه أي تهم لهم.

وكانت عائلات عدد من المعتقلين السياسيين، قد أكدت في وقت سابق، تعرضهم للتعذيب الوحشي خلال اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.

وطالبت العائلات المؤسسات الحقوقية والفعاليات السياسية والوطنية الفلسطينية، بالضغط على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للإفراج الفوري عنهم، وعبَرت عن مخاوفها على حياتهم في ظل منعهم من الزيارات.