هل سينتقل المغربي زياش من صفوف تشلسي ؟

أفادت مصادر صحفية، بأن النجم المغربي، حكيم زياش، في طريقه للرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وويُشار إلى أنه عانى زياش منذ وصوله إلى "البلوز" في شتاء 2020، قادما من أياكس الهولندي مقابل 40 مليون يورو.

وبالرغم من مشاركته في 44 مباراة طوال الموسم المنصرم، إلا أنه لم يكن مؤثرا في أغلب مواجهات البلوز بمختلف البطولات.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر "تويتر" :" هناك احتمالية رحيل صاحب الـ29 عاما عن ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف".

وأشار رومانو إلى اهتمام نادي ميلان، بالتعاقد مع لاعب أياكس السابق لملعب سان سيرو، مما دفعه لبدء محادثاته بالفعل مع ممثلي اللاعب مؤخراً.

وكان قد أبدى حكيم زياش انفتاحا في المفاوضات مع مسؤولي الروسونيري، إذ رحب بارتداء قميص بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.