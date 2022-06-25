رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022، في هذه الأيام الفضيلة ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ولم يتبقى سوى عشرة أيام على حلول العيد، يكثر البحث عن رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، حيث يهتم بهذا الموضوع الكثير من المتابعين، ويبحثون عن هذه الرسائل باستمرار، لإرسالها لبعضهم البعض وتبادلها بين الاصدقاء والأقارب احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية مثل محرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال عن رسائل التهنئة بعيد الأضحى، آملين أن ينال إعجابكم.

رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

عيد الأضحى المبارك 2022

عيد الأضحى هو من أجمل وافضل المناسبات الخاصة بشهر الحج، ورونق خاص وفرحة كبيرة يتجمع فيه الأهل والاصدقاء والأحباب ويرسلون بطاقة تهنئة بالعيد الاضحى إلى كل من يحبونهم.

رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد أضحى سعيد وعمراً بالفرح يزيد.

ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقيا بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

كل عام وأنتم بألف خير.

عيد أضحى سعيد على الجميع.

أفضل الرسائل

رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.

طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يا عيد كل فقير هز راحته، شوقاً وكل غني هزه الجود.

جعل الله فجر عيدك نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا تُرَدّ، ووهبك رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لك باباً بالجنة لا يُسَدّ.

إن أكبر فرحة يمكن أن يعيشها المسلم في عيد الأضحى المبارك هي: التزام أوامر الله تعالى ووصايا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيعلو صوته بالتكبير ويغتسل ويلبس أجمل ثياب ويتطيب ويخرج إلى الصلاة، ثم يعود وينحر أضحيته، ويأكل منها ويطعم الأهل والجيران والفقراء، ثمَّ يتبادل التهاني مع المسلمين، إنها أكبر فرحة، وأجمل في العيد، أرجو أن يعاد العيد علينا وعليكم ونحن بخير وعافية وسرور.

عندما تحلّ المناسبات تتدفّق من القلب أصدق العبارات وأعذب الكلمات، ويتبادلها الأحباب والأصحاب كتجديد للمحبّة وإحياء للمودّة، وها أنا بمناسبة حلول العيد المبارك ومن قلب محبّ أدعو لك فأقول: أسأل الله أن يبلغك العيد، ويكتب لك فيه الأجر والثواب، ويعتقك من النار أنتَ ومن تحبّ. لنا أحباب لا يسكنون بقربنا.. ولكن يسكنون بقلوبنا.. يظلّ شذى ذكراهم يعطّر قلوبنا.. كلما نضبت ينابيع المودّة في حياتنا.. أغلى الأشواق نبعثها لكم.. تحياتي معطرة بأطيب العود.. عيد سعيد.

رسائل مميزة بعيد الأضحى

رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي لأضعها بين يديك، فتنشر العبير الفوّاح، وتقول لك: كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه. أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

تهنئة عيد الأضحى اسلامية، كل عيد وأنت لربك طائع ولدينك رافع ولأهلك نافع ولنبيك تابع.رسائل وبطاقات تهنئة متنوعة للعيد.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.

أجمل رسائل التهنئة بالعيد

رسائل تهنئة جميلة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

ادام الله لكم العيد دهورا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاضحي المبارك و عساكم من عواده.

كل عام و أنتم بخير والله يجعل عيد الأضحى المبارك فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت الله يسعدكم يارب.

تهنئة عيد الأضحى اسلامية،عيد الأضحى المبارك بكره العيد ومعاي ناس يشبهون الجنه هم عيدي وسبب فرحتي بهالحياة.

بأنوار النبي أمسيك وبعيد الفطر أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

اللهم يا نور النور يا مدبرالأمور يا رب البيت المعمور هنئ بالعيد قارئ هذه السطور.

اسال الله ان يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعا وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير.