ماذا قرر ليفربول بشأن بيع محمد صلاح؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي تفكر في الاستغناء عن خدمات نجمها المصري، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن" :"إن مالكي ليفربول لا يمانعون بيع صلاح، حال حصلوا على عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني".

وأضافت الصحيفة :"ريال مدريد يعتبر من بين الأندية التي تراقب وضع صلاح الدقيق، سيما بعد انتقال ماني إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون إسترليني قبل أيام قليلة".

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف العام المقبل، وحينها بإمكانه الانتقال إلى فريق آخر دون مقابل.

وكانت قد وصلت المفاوضات بين صلاح وليفربول إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب المصري براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني.

ويود ليفربول أن يبقى هداف الموسم الماضي برصيد 31 هدفا في كافة المسابقات، لكنه ليس مستعدا لتجاوز الحد الأعلى للرواتب في النادي.

جدير ذكره أنه يراقب ريال مدريد التطورات وسيكون قادرًا على تقديم صفقة ضخمة، رغم سوء العلاقات بين صلاح ونجوم الفريق الملكي، بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.