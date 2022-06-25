شروط الاضحية في العجل والغنم والماعز والبقر عند مذهب الحنفية والمالكية .. أحكام الاضحية PDF

شروط الاضحية في العجل والغنم والماعز والبقر عند مذهب الحنفية والمالكية .. أحكام الاضحية ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من دول العالم لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022-1443 عبر جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير في كتابة هذه المقالة التي ستمكنكم من معرفة الأسباب الكاملة والاجوبة عن هاذين السؤالين مع العلم أن الملايين من الأشخاص بدأوا في الاستعداد الكبير في استقبال العيد عبر تزين الاضاءات والورود للبيوت والشوارع كما بدا المسلمون في شراء الهدى لذبحها أيام العيد سنة لإبراهيم عليه السلام وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

شروط الاضحية من الغنم

وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نِيء.

ولقد وضعنا لكم شروط الاضحية من الغنم أولها، أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة، وهذا يعني أن يشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز، فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر.

2- ونستكمل معكم باقي المقالة حول شروط الاضحية من الغنم، إذ كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف.

3- أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، كما أنه ألّا تكون مَعيبة ، فيُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيبًا يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها.

4- ونواصل معكم في هذه المقالة حول شروط الاضحية ، وفي الفقرة الرابعة ، ان تكون ملكًا للمُضحّي يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها.

5- على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر .

6- وفي أخر شروط من شروط الاضحية هو أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد . وفيما يلي التفاصيل وهي التالي:

احكام الاضحية pdf

شروط الاضحية عند المالكية والحنفية

أولا: شروط الاضحية عند المالكية ، يجب أن تكون خالية من العيوب تماماً وحتى إن كانت العيوب غير ظاهرية مثل العمي، المقابلة، والخرقاء، الجدعاء، الشرقاء وغيرها.

ثانيا: شروط الاضحية عند المالكية ، يشترط أن تكون الأضحية ملك المضحي.

ثالثا: شروط الاضحية عند المالكية ، يجب أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المحدد للأضاحي من أيام شهر ذي الحجة.

رابعا: شروط الاضحية عند المالكية ، إذا كانت جذع فيجب أن تكون تمت الشهر السادس وأكثر أما الثنية فيلزم إتمامها العام الأول، أما الإبل فالثنية يجب أن تتجاوز الخمس أعوام، والبقر بعد انتهائها من السنة الثانية من عمرها.

شروط الاضحية في العجل والبقر

تاريخ موعد عيد الأضحى 2022

وفي نهاية المقالة التي تحدنثا بها حول شروط الاضحية في العجل والغنم والماعز والبقر عند مذهب الحنفية والمالكية .. أحكام الاضحية وضعنا لكم موعد عيد الاضحى 2022 إذ أنه وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا لحساباتنا الفلكية، يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.