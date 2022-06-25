شروط الاضحية من الغنم والعجل والبقر عند الحنفية والمالكية .. شروط الأضحية السلمية والصحيحة

شروط الاضحية من الغنم والعجل والبقر عند الحنفية والمالكية ، وفي هذه الأيام التي تسبق موعد عيد الأضحى المبارك 2022-1443 بأيام معدودة يبحث الملايين من الأشخاص في العديد من دول العالم عن شروط الأضحية السلمية التي تصح للذبح في يوم النحر وقام فريق فلسطين اليوم بوضع كامل التفاصيل التي توضح لكم هذه الشروط المهمة في هذه المقالة والتي جاءت بناء على كميات عمليات البحث الكبيرة التي رصدناها في هذا التوقيت كما قدمنا لكم إجابة كافية ووافية وللأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم وسوف نتعرف عليها في هذه السطور .

ويسرنا اليوم أن تتابعوا معنا الإجابة الصحيحة حول شروط الاضحية من الغنم والعجل والبقر عند الحنفية والمالكية لذلك يترتب على الجميع المواصلة في المتابعة حتى النهاية كما ونشير إلى حضراتكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في نشر مقالات عدة عبر الموقع الالكتروني متعلقة في عيد الأضحى وهو التالي:

شروط الاضحية من الغنم

وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نِيء.

ولقد وضعنا لكم شروط الاضحية من الغنم أولها، أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة، وهذا يعني أن يشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز، فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر.

2- ونستكمل معكم باقي المقالة حول شروط الاضحية من الغنم، إذ كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف.

3- أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، كما أنه ألّا تكون مَعيبة ، فيُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيبًا يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها.

4- ونواصل معكم في هذه المقالة حول شروط الاضحية ، وفي الفقرة الرابعة ، ان تكون ملكًا للمُضحّي يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها.

5- على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر .

6- وفي أخر شروط من شروط الاضحية هو أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد . وفيما يلي التفاصيل وهي التالي:

شروط الاضحية عند المالكية والحنفية

أولا: شروط الاضحية عند المالكية ، يجب أن تكون خالية من العيوب تماماً وحتى إن كانت العيوب غير ظاهرية مثل العمي، المقابلة، والخرقاء، الجدعاء، الشرقاء وغيرها.

ثانيا: شروط الاضحية عند المالكية ، يشترط أن تكون الأضحية ملك المضحي.

ثالثا: شروط الاضحية عند المالكية ، يجب أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المحدد للأضاحي من أيام شهر ذي الحجة.

رابعا: شروط الاضحية عند المالكية ، إذا كانت جذع فيجب أن تكون تمت الشهر السادس وأكثر أما الثنية فيلزم إتمامها العام الأول، أما الإبل فالثنية يجب أن تتجاوز الخمس أعوام، والبقر بعد انتهائها من السنة الثانية من عمرها.

شروط الاضحية في العجل والبقر

موعد عيد الأضحى 2022-1443

وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا لحساباتنا الفلكية، يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.