السيرة الذاتية للشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وموعد الدفن

السيرة الذاتية للشيخ المتوفي محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي والقبلتين وموعد الدفن ، وبعد أن تم الإعلان رسميا عن وفاة محمد خليل القارئ اليوم السبت الموافق 25-6-2022 فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم خلال الساعات الماضية القليلة عمليات بحث واسعة جدا يريد من خلالها الجمهور الكريم التعرف على السيرة الذاتية لهذا الشيخ الذي بات اسمه على قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط آلاف من التغريدات التي تترحم على روحه الطاهرة التي انتقلت إلى جوار ربها .

فريق الموقع قام بوضع السيرة الذاتية للشيخ المتوفي محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي والقبلتين وموعد الدفن حتى يتمكن كافة الباحثين عنه من معرفتها في حين يقدم الآلاف واجب العزاء إلى ذوي الفقيد وعائلته سائلين المولى عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة وفيما يلي التفاصيل كاملة .

السيرة الذاتية للشيخ محمود خليل القارئ ويكيبيديا

سبب وفاة محمود خليل القارئ

وعن تفاصيل سبب وفاة محمود خليل القارئ هو جراء تعرضه إلى وعكة صحية ألمت به منذ فترة وعلى إثر داخل دخل احدى المستشفيات إلا أنه تم الإعلان عن وفاته اليوم جراء تدهور حالته الصحية .

موعد دفن الشيخ محمود خليل القارئ

وسيتم الصلاة على جثمان الشيخ محمود خليل بالمدينة المنورة وسيصلي عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي إلا أن يواري الثرى بإحدى المقابر. حيث اشتهر بصوته الندي في تلاوة القرآن الكريم.

وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

ايمان الشمري علقت : نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ #محمود_خليل_القارئ رحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته وأن يغفر له ويجعل ما أصابه كفارة له ورفعة وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً ويعوض المسلمين بفقده خيراً والحمد لله على قضائه وقدره و إِنَّا لله وإِنَّْا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

خالد زايد علقت : "غفر الله لشيخنا محمود خليل القاري وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجزاه خير الجزاء على ما قدم في خدمة كتاب الله تعالى".

آسية الزهراني "والله إن الدنيا لتمتلئ وحشة وغربة كلما فارقنا مصباحٌ من مصابيح العلم والقرءان والسنة ،فيا وحشتاه ويا غربتاه يا دنيا".

بدر الفليج كتب : "اللهم ثقل موازيننا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من عبادك المفلحين الفائزين بجنات النعيم اللهم ارحم عبدك محمود خليل القارئ وشفع القرآن فينا وفيه واجعل ما أصابه كفارة ورفعة في درجاته واجعلنا وإياه ووالدينا من ورثة جنة النعيم.

تلاوة خاشعة بكى فيها

الشيخ #محمود_خليل_القارئ

إمام #المسجد_النبوي المكلف سابقا

في شهر #رمضان من محراب #الحرم_النبوي

رحمه الله ورزق الباري

أهله ومحبيه الصبر والأجر #المدينة_المنورة pic.twitter.com/fveQ53KAlL — أبو شيهانة (@eyass4u) June 25, 2022

لولوة علقت : " الشيخ محمود مجاز أيضاً بالقراءات العشر ومعلم للقرآن الكريم في حلقات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة النبوية إضافة لمشاركته في إمامة عدد من المساجد فيها، كلف بإمامة المصلين في المسجد النبوي عام 1439 هـ، رحمه الله وغفر له وعوض أهل القرآن خيراً.

أبو نواف علق على وفاة الشيخ محمود خليل القارئ : إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعنا وعن والدينا والمسلمين اذا صرنا الى ماصاروا اليه".