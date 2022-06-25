سبب وفاة محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي والقبلتين وموعد الدفن ويكيبيديا ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 25-6-2022 عبر محركات جوجل عن طبيعة المرض الذي ألم بالشيخ الراحل محمود خليل وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الشديد على متابعة الامر وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم بعض من تغريدات المواطنين على الفقيد .

وقد اهتم الفريق في شرح سبب وفاة محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي والقبلتين وموعد الدفن ويكيبيديا بسبب عمليات البحث التي لم تتوقف لحظة ما كما أن جميع المنصات الرقمية شهدت تفاعلا قويا فيما تضرع المواطنين إلى الله عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ، وفيما يلي التفاصيل .

سبب وفاة محمود خليل القارئ

وعن تفاصيل سبب وفاة محمود خليل القارئ هو جراء تعرضه إلى وعكة صحية ألمت به منذ فترة وعلى إثر داخل دخل احدى المستشفيات إلا أنه تم الإعلان عن وفاته اليوم جراء تدهور حالته الصحية .

موعد دفن الشيخ محمود خليل القارئ

وسيتم الصلاة على جثمان الشيخ محمود خليل بالمدينة المنورة وسيصلي عليه بعد صلاة المغرب اليوم إلا أن يواري الثرى بإحدى المقابر. حيث اشتهر بصوته الندي في تلاوة القرآن الكريم.

طبيعة مرض الشيخ محمد خليل القارئ





وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

ايمان الشمري علقت : نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ #محمود_خليل_القارئ رحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته وأن يغفر له ويجعل ما أصابه كفارة له ورفعة وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً ويعوض المسلمين بفقده خيراً والحمد لله على قضائه وقدره و إِنَّا لله وإِنَّْا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

خالد زايد علقت : "غفر الله لشيخنا محمود خليل القاري وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجزاه خير الجزاء على ما قدم في خدمة كتاب الله تعالى".

بوفاة الشيخ #محمود_خليل_القارئ لم يبق لنا من مشاهير عائلة القارئ إلا الشيخ #محمد_خليل_ألقارئ أسأل الله أن يحفظه ويوفقه ويمتعه بالصحة والعافية ويجبره ويعوضه خيراً. — أ. لولوة🕌 (@lolowa_alm1440) June 25, 2022

آسية الزهراني "والله إن الدنيا لتمتلئ وحشة وغربة كلما فارقنا مصباحٌ من مصابيح العلم والقرءان والسنة ،فيا وحشتاه ويا غربتاه يا دنيا".

بدر الفليج كتب : "اللهم ثقل موازيننا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من عبادك المفلحين الفائزين بجنات النعيم اللهم ارحم عبدك محمود خليل القارئ وشفع القرآن فينا وفيه واجعل ما أصابه كفارة ورفعة في درجاته واجعلنا وإياه ووالدينا من ورثة جنة النعيم.