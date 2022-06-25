مكالمة توخيل تقرب صفقة كبرى من تشيلسي

يعمل الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، على مساعدة إدارة البلوز في حسم صفقة مميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وارتبط الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، مؤخرا بالانتقال إلى تشيلسي، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2023.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توخيل اتصل بسترلينج، قبل أن يقدم تشيلسي عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني للتعاقد معه هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سترلينج يريد المشاركة في المباريات بانتظام خلال الموسم المقبل، مع بدء العد التنازلي لكأس العالم.



وأوضحت أن تود بويلي، المالك الجديد لتشيلسي، وعد توخيل ب6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والمدرب الألماني وضع سترلينج في مقدمة الأهداف.



يذكر أن تشيلسي على أعتاب خسارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو القريب من العودة إلى إنتر على سبيل الإعارة.