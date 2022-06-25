أسبوع المقاومة في الضفة : 3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين في22 عملية إطلاق نار

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة عدد من المستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأصيب 3 مستوطنين، فيما رصدت 71 نقطة مواجهة، و6 عمليات إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس استشهد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله.

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة شرق نابلس

وأحصيت 14 نقطة مواجهة في نابلس وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس.

أما يوم الخميس فأحصيت 12 نقطة مواجهة في بيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس وأريحا والخليل والقدس وجنين.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مخيم الفارعة، ومثلث الشهداء، وجبل جرزيم.

وألقى الشبان عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة العسكري في جنين، وزجاجات حارقة استهدفت قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، مدينة أريحا، مخيم الفارعة، مثلث الشهداء.

وأحصيت يوم الأربعاء 8 نقاط مواجهة في الخليل والقدس ورام الله.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في مستوطنة "بيت إيل"، وبلدة رنتيس برام الله، وحلحول في الخليل.

ويوم الثلاثاء استشهد الشاب علي حسن حرب بعد طعنه من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي اسكاكا وبرقة، فيما نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وسجلت يوم الاثنين 14 نقطة مواجهة في رام الله وطولكرم والقدس وبيت لحم ونابلس والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم، كما ألقى الشباب الثائر أكواعاً متفجرة في مخيم نور شمس، وجبل جرزيم.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه أهداف للاحتلال في مخيم نور شمس، ومستوطنة "بيت إيل"، ومخيم الدهيشة، ومخيم العروب.

وأصيب ثلاثة مستوطنين رشقاً بالحجارة قرب قريتي برقة والمزرعة الشرقية في رام الله.

وفي يوم الأحد استشهد المواطن نبيل أحمد غانم "52 عامًا" من نابلس برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة جلجولية بالجدار الفاصل في قلقيلية.

وأحصيت 12 نقطة مواجهة في نابلس وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية في بلدة حوسان ببيت لحم.

ويوم السبت أحصيت 9 نقاط مواجهة في القدس والخليل وقلقيلية وأريحا.

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في باب حطة بالقدس المحتلة.