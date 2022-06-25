بالفيديو آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات للفرعين العلمي والأدبي..الأول أكثر صعوبة

استطلعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آراء طلبة الثانوية العامة 2022 "التوجيهي" فرعي العلمي والأدبي، اليوم السبت 25 يونيو 2022، في عدد من مدارس قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن نمط أسئلة امتحان الرياضيات تختلف بين الفرعين.

وأبدى طلبة الثانوية العامة فرع الأدبي رضاهم إلى حد ما عن أسئلة الامتحان، وطريقة عرض الأسئلة، لكنهم استاؤوا من سؤال "اختار الإجابة" إذ وجدوه صعباً ودقيق جدًا.

واتفق طلبة التوجيهي فرع الأدبي، على أن أسئلة الامتحان كانت سهلة، لكنها تحتاج إلى وقت إضافي من أجل حلها بطريقة نموذجية.

أما طلبة الثانوية العامة فرع العلمي، عبروا عن سخطهم من صعوبة أسئلة الامتحان، مؤكدين أنها صعبة ودقيقة وغير مباشرة، وتحتاج إلى وقت إضافي من أجل الإجابة عنها.

طالب الثانوية العامة فرع الأدبي كمال قنديل، أبدى رضاه عن أسئلة امتحان الرياضيات، موضحاً أنه كان يُراعي الفروقات الفردية، والأسئلة مباشرة، لكنها دقيقة وتحتاج إلى تفكير عميق، ووقت إضافي من أجل الإجابة عنها.

من جانبه، قال طالب التوجيهي فرع الأدبي صالح مهنّا، قال إن أسئلة امتحان الرياضيات كانت سهلة وفي متناول اليد، إضافة إلى إنها راعت كل المستويات، سواء الضعيف أو المتوسط أو المتميز، إلا إن هناك أسئلة صعبة وُضعت لتمييز مستويات الطلبة عن بعضهم.

أما الطالب محمد من مدرسة حسن الحرازين فرع الأدبي، عبر عن سعادته من مستوى أسئلة الامتحان، حيث اعتبرها سهلة ووفق توقعاته، لكن جد صعوبة في سؤال "اختر الإجابة الصحيحة" كونه دقيق وتحتاج الإجابة عليه إلى تركيز عالٍ جداً.

امتحان الرياضيات فرع العلمي

الطالب محمد الخضري فرع العلمي، قال: إن أسئلة الامتحان جاءت من متوسطة إلى صعبة، وتحتاج إلى تركيز كبير جداً، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحان من داخل المنهاج الدراسي، ولم تخرج عن الكتاب.

من جهتها، عبرت الطالبة موسى عطاالله فرع العلمي، عن استيائها جراء صعوبة أسئلة امتحان الرياضيات، مؤكدة أن الوقت لم يُسعفها في وضع الإجابات النموذجية، و أنّ بعض الأسئلة كانت تراعي الفروقات الفردية، وأخرى لم تُراعي المستويات.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو 2022 نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والخارج، وسط إجراءات مشددة من الجهات المختصة لتأمين المدارس وقاعات الاختبار.