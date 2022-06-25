الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات العلمي والأدبي في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022

الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع العلمي اليوم امتحان الرياضيات الورقة الاولى بعد تقدمها لامتحان الاحياء وما شابه من صعوبة وما سبقه من امتحان الانجليزي ومدى الصعوبة التي كانت فيه ، تتابع الاسئلة التي يتم سيتم نشرها اليوم بشأن الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات الورقة الاولى في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022.









اجابات العلمي ، ولكن الاجابات تم رصدها وفقا لما تم حله من عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي :



















الامتحان الادبي









اجابات الفرع الادبي









