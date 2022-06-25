الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات العلمي والأدبي في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
25 يونيو 2022
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الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع العلمي اليوم امتحان الرياضيات الورقة الاولى بعد تقدمها لامتحان الاحياء وما شابه من صعوبة وما سبقه من امتحان الانجليزي  ومدى الصعوبة التي كانت فيه ، تتابع الاسئلة التي يتم سيتم نشرها اليوم بشأن الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات الورقة الاولى في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022.

 

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اجابات العلمي ، ولكن الاجابات تم رصدها وفقا لما تم حله من عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي : 
 

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الامتحان الادبي 

 

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اجابات الفرع الادبي 

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