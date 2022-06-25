جمع كلمة سكر- سؤال حير طلاب الثانوية العامة في مصر 2022

جمع كلمة سكر، مع بدء امتحانات الثانوية العامة في معظم الدول العربية، يكثر البحث عن أسئلة مهمة وغريبة في ذات الوقت، تحدث ضجة كبيرة في أغلب الأوقات، من أكثرها امتحان اللغة العربية الذي غالباً أسئلته تثير غرابة ضجة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من بينها سؤال جمع كلمة سكر الذي تزايدت معدلات البحث عنه خلال الساعات الأخيرة، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الإجابة عن سؤال جمع كلمة سكر التي حيرت طلاب الثانوية العامة في مصر.

جمع كلمة سكر

جمع كلمة سكر.. من بين الأسئلة التي تحتويها امتحانات الثانوية العامة التي تشمل كل عام أسئلة صعبة تثير دهشة الطلاب في مصر، فيكثر البحث عنها من قبل طلاب الثانوية العامة في مصر لمعرفة إجابتها قبل الامتحان.

جمع كلمة سكر

ومن المقرر أن ينطلق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة يوم الأحد 26 يونيو الجاري، لذا فكثرت خلال الساعات الماضية، معدلات البحث عن جمع كلمه سكر خلال الساعات الأخيرة.

إجابة سؤال جمع كلمة سكر

والإجابة عن سؤال «جمع كلمة سكر» من السؤال ذاته، إذ إن الكلمة تشير إلى المفرد والجمع في آن واحد، أي أنها ليس لها جمع لأنها اسم جنس.

جمع كلمة حليب

تتعدد الأجوبة على جمع كلمة حليب وفقًا للمعنى والسياق الذي تقال فيه كالتالي:

إذا قصد بالحليب ما يحلب من الأنعام، فلا يجمع، لأنه اسم جنس يشير إلى القليل والكثير، والأصل في كلمة حليب الوصف للبن.

أما إذا كان يقصد من كلمة حليب مجرى الاسم فساوت كلمة لبن، وتم جمعها للدلالة على اختلاف الأنواع كما تجمع لبن على ألبان، فكان هناك اجتهاد بأن تجمع حليب على أحلبة كرغيف وأرغفة، أو حُلبان كرغفان وقضبان.

ينطبق على جمع كلمة شاي ما ينطبق على جمع كلمة سكر، إذ تشير كلمة شاي إلى المفرد والجمع أيضًا، فهى اسم جنس ليس لها جمع مشهور.

جمع كلمة وحي

تتوقف إجابة سؤال جمع كلمة وحي على إذا كانت الكلمة مصدرًا أم اسمًا كالتالي:

إذا كانت وحي مصدرًا فلا يتم جمعها.

وإذا كانت اسمًا فيتم جمعها بإضافة التشكيل فقط كالتالي: «وُحِيٌّ».

جمع كلمة نعناع

يتم جمع كلمة نعناع على نعانع، وذلك وفقًا للمعجم الوسيط والوجيز والمنجد، إذ يتم جمع الكلمة جمعًا تكسيرًا ولا يكون لها قياس.

جمع كلمة أخطبوط

جمع كلمة أخطبوط ليس سهلًا، إذ إنها كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية التي ليس من السهل جمعها، ويتم جمعها بألف وتاء مثل إسطبل وإسطبلات وكلمة أخطبوط يجمع على «أخطبوطات».