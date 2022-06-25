دخل المستشفى لعلاج عينه فخرج أعمى

ذكرت وكالة "تي إيه آر إس" السلوفاكية، الأربعاء الماضي، أن مريضا دخل مستشفى كبير لعلاج إحدى عينيه، فقد العين السليمة.

وأعلن متحدث باسم مستشفى جامعي في براتيسلافا منع الطبيب الذي أجرى العملية من التعامل مع المرضى.

وقدّم المستشفى للضحية وأسرته رعاية نفسية ودعماً للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك.

ووفقاً للوكالة، بدأت هيئة الإشراف الصحي تحقيقاً بشأن ملابسات حدوث هذا الخطأ غير المسبوق.

ووقع الخطأ المأساوي على خلفية نزاع في قطاع الصحة السلوفاكي.

وفي وقت لاحق، قالت نقابة الأطباء إن نحو 3 آلاف طبيب أعربوا عن استعدادهم لترك العمل إذا لم تتحسن الرواتب الضعيفة وظروف العمل التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد.

وبسبب هجرة الأطقم الطبية، وبصفة خاصة إلى جمهورية التشيك والنمسا، فإن الأطباء الباقين في سلوفاكيا يتعرضون لأعباء عمل أكثر منذ سنوات، وتسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضع سوءا.