بايرن ميونخ يرد على عرض برشلونة الجديد

رد بايرن ميونخ على عرض برشلونة الجديد من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري.



وينتهي عقد النجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.



وأعلن ليفاندوفسكي مرارا رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ رفض العرض الثاني لبرشلونة من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي، والذي يبلغ 35 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين.



وأشارت إلى أن برشلونة على علم بالفعل أن بايرن رفض العرض الثاني، وأن النادي البافاري يشترط الحصول على 50 مليون يورو للتخلي عن المهاجم البولندي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المحاولة الجديدة من برشلونة للتعاقد مع ليفا ستكون الأسبوع المقبل، بعد تفعيل أول عقد اقتصادي لزيادة دخل النادي الكتالوني.