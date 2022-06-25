بالفيديو ماذا كشف والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب؟

قال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل ابيت أمس الجمعة 24/6/2022 ان الاحتلال هددني بقطع رأسي وتدمير بيتي ليكون ردي عليهم "انتم هدمتم البيوت قبلي وقتلتم قبلي الكثير"

وتابع حازم أثناء المشاركة في حفل تكريم الشهيدين داوود الزبيدي وأمجد الفايد في مخيم جنين ،" لن نسمح ان تنزل لنا راية من رايتنا فكل راياتنا واحدة وجيشنا واحد من اجل فلسطين .

وأوضح والد الشهيد نحن قوى وطنية واسلامية تقاتل لله من اجل وطننا وقدسنا ، وتابع " والله راسي لن يقطعها الا من ركبها ، وقد خيروني بين الموت او الاستسلام.. فقلت لهم نحن لا نخشى الموت في سبيل الله "