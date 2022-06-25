سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الليرة السورية اليوم السبت، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي.

وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد استقر سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تداولات السبت 25 يونيو/حزيران 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية، ولدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4867 ليرة للشراء، و4920 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، نحو 12961 ليرة للشراء و13100 ليرة للبيع.